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MULHERES

Agosto Lilás: Secretaria da Mulher promove mês de conscientização sobre direitos das mulheres

Programação terá palestras, oficinas e cursos de capacitação para profissionais que lidam com atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica

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Atividades deverão abranger as quatro macrorregiões de Pernambuco.Atividades deverão abranger as quatro macrorregiões de Pernambuco. - Foto: Ricardo Fernandes / Folha de Pernambuco

A Secretaria da Mulher de Pernambuco vai realizar, entre os meses de julho e agosto, uma programação voltada à promoção dos direitos das mulheres, com atividades relacionadas ao Julho das Mulheres Negras e ao Agosto Lilás, mês de conscientização e enfrentamento à violência contra as mulheres. 

As ações do Agosto Lilás acontecem a partir do dia 3 de agosto em diferentes regiões do estado envolvendo oficinas, seminários, formações e atividades de articulação com a rede de proteção e enfrentamento à violência contra a mulher. Com o tema “Acolher para Proteger”, o foco será a qualificação dos profissionais que estão na linha de frente do atendimento às mulheres em situação de violência.

De acordo com a secretária executiva de políticas para as mulheres, Walkíria Alves, a mobilização é necessária devido ao aumento de denúncias dos casos de violência contra mulheres. 

“Essa é uma violência que sempre esteve acontecendo, mas agora é a hora de trabalhar no enfrentamento. Se os números aumentam, significa que essas mulheres estão denunciando mais e fazendo sua parte em buscar ajuda. Agora, precisamos olhar para quem causa essa violência e o que fazer com isso”, destaca.

Em 2026, a mobilização também marca as duas décadas da Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006. Para a secretária, o acolhimento qualificado e humanizado também é essencial para que as mulheres consigam acessar os serviços e as medidas de proteção disponíveis.

“Em Pernambuco, vivemos o  momento de maior diminuição de todas as formas de crime. Isso só não acontece com o crime de violência contra a mulher. Porque entendemos ser algo que foge apenas da força policial e se torna uma questão estrutural, histórica e patriarcal que está intrínseca na sociedade”, afirma.

Programação 

Entre as ações já confirmadas para o mês de agosto estão formações voltadas a diferentes públicos e profissionais que atuam direta ou indiretamente no atendimento às mulheres. No dia 3 de agosto, será realizada uma formação sobre Sala Lilás com a equipe da Secretaria da Mulher. No dia 6, a programação contará com uma formação para integrantes da rede de enfrentamento e uma estratégia de divulgação das ações de enfrentamento à violência contra a mulher.

No dia 7 de agosto, data em que a Lei Maria da Penha completa 20 anos, será realizada uma formação para jornalistas sobre a abordagem da violência contra a mulher e do feminicídio na imprensa, com orientações sobre a importância de uma cobertura jornalística responsável e comprometida com os direitos das mulheres.

“A violência contra a mulher, ela não para quando o homem já matou ou quando ele já estuprou. Ela continua sendo praticada por nós quando a gente segue responsabilizando a vítima, procurando nela culpa, relativizando o crime, procurando qualquer tipo de justificativa, e isso em todos os âmbitos”, ressalta a gestora sobre a importância do papel da mídia em noticiar os casos de feminicídio com responsabilidade e cautela.

Já no dia 13 de agosto, a Secretaria da Mulher promoverá uma formação para a equipe da Secretaria da Assistência Social, com foco no atendimento e no acolhimento às mulheres vítimas de violência.

De acordo com a pasta, a programação do Agosto Lilás ainda será ampliada ao longo do mês, com outras ações e atividades que serão divulgadas posteriormente.

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Julho das Mulheres Negras

A programação do Julho das Mulheres Negras, Latino-Americanas e Caribenhas e do Dia Nacional de Tereza de Benguela acontece  entre os dias 27 e 31 de julho, com atividades na Região Metropolitana do Recife, Agreste, Sertão e Zona da Mata.

A iniciativa busca promover reflexões sobre igualdade racial e de gênero, ampliar o debate sobre os direitos das mulheres negras e valorizar as contribuições para a cultura, a educação, a produção artística e os saberes tradicionais.

Celebrado em 25 de julho, o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha foi instituído em 1992, durante o | Encontro de Mulheres Afro-Latino-Americanas e Afro-Caribenhas, realizado em Santo Domingo, na República Dominicana.

No Brasil, a data também marca o Dia Nacional de Tereza de Benguela, em homenagem à liderança quilombola que representa a resistência das mulheres negras na luta pela liberdade, pela justiça social e pela igualdade.

As atividades da Secretaria da Mulher serão realizadas em parceria com órgãos estaduais, municípios e instituições parceiras. A programação inclui ações voltadas a mulheres privadas de liberdade, adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, estudantes, representantes de comunidades tradicionais e integrantes da rede de proteção e promoção dos direitos das mulheres.

Roteiro

27 de julho (segunda-feira)
Recife | CASE Santa Luzia
Projeto Escritoras Pernambucanas + Oficina de Slam e Poesia Falada

28 de julho (terça-feira)
Buíque | Unidade Prisional Feminina
Oficina "Corpo que Resiste"

29 de julho (quarta-feira)
Surubim | EREM Severino Farias
Projeto Escritoras Pernambucanas + Oficina "Escrevivências"

30 de julho (quinta-feira)
Recife | Secretaria da Mulher de Pernambuco
Seminário "Interseccionalidade, racismo e garantia de direitos"

31 de julho (sexta-feira)
Palmares | Cine Teatro Apolo
Roteiristas Pernambucanas
Data a confirmar
Santa Maria da Boa Vista | Terreiro de Matriz Africana
Seminário "Saúde Integral das Mulheres Negras e Saberes das Comunidades
Tradicionais de Terreiro" e Oficina de Ervas Medicinais.

Com informações da assessoria de imprensa

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