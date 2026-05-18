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Agressor armado abre fogo em centro islâmico da Califórnia

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, foi informado sobre o incidente, indicou seu gabinete de imprensa

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Bandeira dos Estados UnidosBandeira dos Estados Unidos - Foto: Pixabay

A polícia dos Estados Unidos respondeu nesta segunda-feira (18) a relatos de que uma pessoa armada abriu fogo no Centro Islâmico de San Diego, informou nas redes sociais o prefeito desta cidade da Califórnia.

"Estou ciente da situação de um atirador armado no Centro Islâmico de San Diego", disse no X o prefeito da cidade, Todd Gloria. "As equipes de emergência estão no local e trabalham para proteger a comunidade e garantir a segurança da área."

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O governador da Califórnia, Gavin Newsom, foi informado sobre o incidente, indicou seu gabinete de imprensa.

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