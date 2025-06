Agreste: adolescente de 13 anos morre após sofrer descarga elétrica em açude de Lagoa do Ouro

A- A+

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) investiga a morte de uma adolescente de 13 anos, nessa quinta-feira (19), após sofrer uma descarga elétrica na cidade de Lagoa do Ouro, no Agreste do estado.



Segundo a corporação, a vítima, que não teve o nome divulgado, teria sofrido o choque ao entrar em um açude na zona rural do município.



O local seria próximo à residência da família da adolescente.

Após a constatação da morte, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste.



A PCPE registrou o caso como " morte a esclarecer" por meio da 149ª Delegacia de Lagoa do Ouro e instaurou um inquérito policial para apurar o caso.



Veja também