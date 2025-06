A- A+

Pernambuco Agreste apresenta menor número de crimes patrimoniais em Pernambuco, anuncia SDS No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, a região teve redução geral de 21,4% nos crimes patrimoniais com relação a 2024

O Agreste de Pernambuco apresentou uma queda no número de Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPs). A região apresentou a maior redução do estado no mês de maio.

O recuo foi de 28,6%. No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, a região teve redução geral de 21,4% nos crimes patrimoniais. O comparativo dos índices criminais é realizado com o mesmo período do ano anterior, no caso, 2024.

Segundo o Governo do Estado, a queda se deve às ações do Juntos pela Segurança.

De acordo com a Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GGace) da Secretaria de Defesa Social (SDS), a redução das Mortes Violentas Intencionais (MVIs) também merece destaque na região: o recuo chegou a 21,1% (reduzindo de 57 para 45 casos).

Esse foi considerado o segundo melhor resultado do mês, atrás apenas da Zona da Mata, que alcançou redução de 21,8%.

No acumulado do ano, em relação aos cinco primeiros meses de 2025, diversos municípios agrestinos registraram queda expressiva nos homicídios no comparativo com 2024, a exemplo de Bonito (redução de 87,5%, saindo de 8 para 1 homicídio); Brejo da Madre de Deus (-60%, reduzindo de 15 para 6 casos); Cachoeirinha (-66,7%, saindo de 6 para 2 casos); Caetés (-80%, de 5 para 1 registro) e Toritama (-80%, reduzindo de 10 para 2 casos).

O governo destaque que os municípios de Iati e Tacaimbó tiveram redução de 100%, sem registro de homicídios entre janeiro e maio deste ano. Em 2024, Iati registrou cinco crimes deste tipo nesse período e Tacaimbó teve quatro ocorrências.

Veja também