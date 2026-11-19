Agreste: bebê de dois meses é salvo de engasgo por ação de policiais militares
Oficiais foram abordados pela mãe da criança enquanto realizavam um patrulhamento na região de Nova Caruaru
Um bebê de apenas dois meses foi salvo por agentes do 4º Batalhão da Polícia Militar (BPM) após se engasgar na noite dessa quarta-feira (18). O caso aconteceu no bairro de Nova Caruaru, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.
De acordo com a Polícia Militar (PM), os oficiais foram abordados enquanto realizavam um patrulhamento na região.
"A equipe foi abordada pela mãe da criança que estava desesperada e pediu ajuda", afirmou a corporação em nota divulgada nesta quinta-feira (19).
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Constatando que o bebê estava engasgado e apresentava dificuldades para respirar, os policiais aplicaram manobra de desengasgo.
A ação consiste em em posicionar o bebê de bruços e aplicar leves palmadas nas costas para estimular a respiração e a desobstrução das vias aéreas.
A manobra foi finalizada quando a criança voltou a chorar, indicando que conseguia respirar novamente.
Após o socorro, a mãe e o bebê foram conduzidos até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Boa Vista, também em Caruaru. Na unidade, a criança recebeu atendimento e foi estabilizada.
Após passar por avaliação médica, o bebê recebeu alta por estar fora de perigo, segundo finalizou a PM.