Folia Agreste: Bezerros promove o tema "História, Movimento e Encanto" no Carnaval do Papangu 2026 Carnaval do Papangu 2026 reúne mais de 500 atrações artísticas e culturais e mais de 50 troças e blocos carnavalescos

Com a expectativa para a folia em 2026, o lançamento do Carnaval do Papangu ocorreu nessa segunda-feira (29), no Mercado Gastronômico Barra Branca, na cidade de Bezerros, no Agreste de Pernambuco.

Na ação, foi revelado o tema central dos festejos carnavalescos do município. A temática “História, Movimento e Encanto” traz como referência a tradição das máscaras, a dança pelas ruas e avenidas da cidade e o colorido das fantasias dos foliões.

A iniciativa contou com a presença de autoridades, artistas, convidados especiais, grupos culturais, secretários, servidores, empreendedores locais, empresários, profissionais da imprensa e população em geral.

Tradicionalmente, o Carnaval do Papangu reúne mais de 500 atrações artísticas e culturais e mais de 50 troças e blocos carnavalescos que saem pelas ruas e avenidas da cidade.

Além disso, o evento movimenta aproximadamente R$ 20 milhões na economia local e regional e atrai mais de 550 mil foliões dos quatro cantos do país todos os anos.

Público acompanhou o lançamento do Carnaval do Papangu 2026, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco. Foto: Antônio Santos/Gecom PMB

Programação

Em 2026, a folia vai contar com oito polos festivos, sendo eles o QG do Frevo, Centenária, São Sebastião, Cultural, Forró do Papangu, Espaço do Frevo, Mercado Barra Branca e Polo Kids.

Artistas como Raphaela Santos, Edson Gomes, O Conde, Raí Saia Rodada, Elba Ramalho, Marrom Brasileiro, Spok Frevo, Silvério Pessoa, Gustavo Travesso, Geraldinho Lins, Fundo de Quintal, Molejo, Otto, Nonô Germano, André Rio, Academia da Berlinda, Nena Queiroga, Gerlane Lops, Clara Sobral e Maestro Forró foram confirmados durante o evento.

Outros nomes como Morganna Bernardo, Lady Falcão, Almir Rouche, Henrique Barbosa, Marcão Noventta, Ciel Santos, Zé Barreto, Ed Carlos, Higor Henrique, Mega Play, Retrodac, Walter Lins, Amannda Leão, Anderson Alves, Som Brasil, Pagode Tipo 3, 100Xtress, Irah Caldeira, Emerson Cavalcante, O Pelotão, Mazamorra, Luizinho Moreno, Oficina Agreste Frevo, além de orquestras de frevo, são presenças confirmadas na folia.

A abertura oficial do Carnaval do Papangu 2026 será realizada no sábado de Zé Pereira, no dia 14 de fevereiro.

Os festejos seguem até o dia 18, quando ocorre o tradicional Bacalhau do Lula Vassoureiro. Já os blocos municipais começam a se apresentar já a partir do dia 11 de fevereiro.

Também ficou decidido que a professora e arte-educadora Mileide Santos, coordenadora do Grupo Cultural Folcpopular, será a homenageada do Carnaval de Bezerros em 2026.

Em fevereiro, Mileide completa 40 anos de profissão, em junho 25 anos do Folcpopular, e em julho 60 anos de idade. Ela ensina crianças, adolescentes e jovens há mais de 20 anos e tem uma trajetória de dedicação e amor ao Carnaval do Papangu.

Mileide Santos, homenageada do Carnaval do Papangu 2026. Foto: Joelma Silva/Gecom PMB

1° Grito de Carnaval

O 1° Grito de Carnaval representa o pontapé dos festejos carnavalescos no município, sendo realizado no dia 1 de janeiro, a partir das 16h, na Praça dos Tamarindos, no centro da cidade.



Em 2026, se apresentam o Trio Asas da América, a Centenária Orquestra Cônego Alexandre Cavalcanti, Geraldinho Lins e Pagode Tipo 3.

Baile Municipal de Bezerros

Já o 22° Baile Municipal de Bezerros 2026 será realizado no dia 07 de fevereiro, com o tema “O Encanto do Papangu no País do Frevo e do Futebol”.



A escolha faz referência aos profissionais de dança (artistas, educadores, coreógrafos e grupos) e também aos jogos da Copa do Mundo.

No evento, serão realizadas apresentações da Orquestra Centenária Cônego Alexandre Cavalcanti, Nonô Germano, Marrom Brasileiro e Marcão Noventta.

