A- A+

São João Agreste: Camocim de São Félix comemora o Dia dos Namorados com festa de São João O tradicional Forró dos Namorados será celebrado nesta quinta-feira, às 21h, no Palhoção Danda Sanfoneiro

Em Camocim de São Félix, no Agreste de Pernambuco, o amor está no ar e será celebrado com o tradicional Forró dos Namorados, realizado nesta quinta-feira (12) no Palhoção Danda Sanfoneiro, a partir das 21h.

O momento deve reunir forrozeiros e casais apaixonados com uma programação musical composta por três atrações: Carlos Valle, Cydia Lima e Juarez, que comandarão o arrasta-pé com muito xote e baião.





Antes das apresentações no palco principal, o público poderá prestigiar o acendimento da fogueira em homenagem a Santo Antônio, às 18h.

Além disso, a vilinha Camocimtuba fará a sua estreia na festa junina da cidade com um espaço temático montado para que os visitantes façam registros de momentos especiais vividos no evento.

Geraldo Fonseca, diretor de Turismo e Cultura do município, destacou a importância do evento, que integra a programação de São João de Camocim de São Félix.

“O Forró dos Namorados é mais que uma festa, é um reencontro com nossas raízes. Este ano, com a estreia da vilinha Camocimtuba e uma programação que une fé, tradição e romantismo, queremos aquecer não só o coração dos camocinenses, mas também encantar os visitantes que vêm prestigiar nossa cultura com tanto carinho”, disse Geraldo.



Veja também