Agreste: Cáritas Nordeste 2 realiza celebração cultural para o Mês da Consciência Negra em Garanhuns
Feira de Economia Popular Solidária integra o projeto Fundos Rotativos Solidários nesta quinta-feira (20), das 9h às 17h
Em alusão ao Mês da Consciência Negra, o momento será de celebrar a memória, da cultura e da ancestralidade, reafirmando os laços de comunidade e a importância da resistência negra no Nordeste.
Para prestigiar a data, a Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2 (CBNE2) promove, na quinta-feira (20), uma grande Feira de Economia Popular Solidária no município de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.
O evento ocorre das 9h às 17h, no Quilombo Estivas, localizado a cerca de 7 quilômetros do centro da cidade, e integra o projeto Fundos Rotativos Solidários, com o objetivo de fortalecer o pertencimento, a identidade cultural e a resistência do povo negro.
Outra intenção da atividade é valorizar a economia solidária, a cultura afro-brasileira e o protagonismo comunitário. Durante a iniciativa, o público poderá participar de uma feira de artesanato com roupas identitárias, apreciar a gastronomia afro-brasileira e conhecer a mostra de empreendedores que atuam na ação.
A economia participativa e cooperativa estimula o investimento coletivo, o uso compartilhado de recursos e a devolução solidária, sem juros, fortalecendo o ciclo de solidariedade e o apoio mútuo entre as comunidades.
Serviço
Feira de Economia Popular Solidária
Local: Quilombo de Estivas (7 km do centro de Garanhuns)
Data: 20 de novembro
Horário: 9h às 17h