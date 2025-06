A- A+

Saúde Agreste: Carreta da Mulher Pernambucana estará disponível em Caruaru até sábado (28) A iniciativa do programa Cuida PE oferecerá acesso a serviços especializados de saúde a partir desta quarta-feira (25), no Marco Zero da cidade

A Carreta da Mulher do programa Cuida PE chega a Caruaru, no Agreste, nesta quarta-feira (25) para oferecer um maior acesso das mulheres a serviços especializados de saúde.

Promovido pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), a ação será realizada das 8h às 17h, no Marco Zero da cidade, localizado no bairro Nossa Senhora das Dores, até sábado (28).

Durante os quatro dias de atividade, a iniciativa dará atendimentos com foco no diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero.

Serão ofertados exames de mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos, sem necessidade de requisição médica. Já as pacientes fora desta faixa etária ou com queixas de alterações nas mamas como presença de nódulos devem apresentar encaminhamento médico.

O ultrassom de mama também será oferecido para mulheres com requisição médica, além de colposcopia para aquelas com exames anteriores (como o Papanicolau ou o teste de HPV) que indiquem necessidade de avaliação do colo uterino.

Além de Caruaru, a Carreta da Mulher Pernambucana também estará em pontos do Recife. Foto: Miva Filho / Secom

Outros serviços incluem biópsia de lesão de colo de útero, biópsia de nódulo de mama guiada por ultrassom e consulta ginecológica e com mastologista, que serão realizadas conforme a demanda regulada e a indicação clínica dos especialistas.

“A Carreta da Mulher Pernambucana é uma forma de fortalecer ainda mais a nossa rede estadual de saúde, levando o cuidado especializado para perto da casa dessas mulheres e das suas famílias. Nosso compromisso é garantir acesso e cuidado a todas as pernambucanas”, destacou a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti.

Na mesma semana, os atendimentos estarão disponíveis em dois pontos do Recife. Um será na Praça Professor Barreto Campelo, no bairro da Torre, Zona Oeste da cidade. O outro ficará instalado na Rua dos Peixinhos, número 951, em Campina do Barreto, na Zona Norte.



