Sustentabilidade Agreste: catadores atuam durante o São João de Caruaru para reforçar o apoio ao meio ambiente Mais de 160 trabalhadores estão agindo por dia para promover um impacto socioambiental significativo durante as festas juninas da Capital do Forró

Durante o São João 2025, a cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, está recebendo uma atitude que reforça o compromisso da festa com a sustentabilidade.

Uma ação com catadores está ajudando na triagem de resíduos e promovendo um impacto socioambiental durante os dias da programação junina da Capital do Forró.

O Pátio de Eventos e o Alto do Moura, polos do São João de Caruaru, contam com centrais sustentáveis de triagem de resíduos, apoiadas pelo projeto Recicla Solar, iniciativa da Solar Coca-Cola, que impulsiona a reciclagem e a economia circular, em parceria com a Prefeitura de Caruaru e o Instituto Transforma Caruaru.

No total, são mais de 160 catadores por dia atuando na coleta seletiva, com uma estrutura completa para os trabalhadores. Eles também ganharam cestas básicas e devem receber refeição diariamente, bem como um apoio logístico contínuo.

“É uma parceria que nos orgulha muito e mostra que nosso compromisso é um sucesso, visto que já vamos pro terceiro ano promovendo sustentabilidade no São João de Caruaru. O Recicla Solar tem como propósito não só apoiar a reciclagem, mas também ampliar a valorização do trabalho dos catadores, fortalecendo a cadeia da reciclagem, promovendo inclusão social e geração de renda. Estar presentes em uma festa da dimensão do São João de Caruaru, que respeita e investe em sustentabilidade, mostra como é possível aliar celebração e responsabilidade ambiental,” destacou Flávio Scalco, diretor regional da Solar Coca-Cola.

A operação sustentável está visível ao público durante os dias de evento. No Pátio de Eventos, um painel de LED instalado na Central Sustentável mostra em tempo real os indicadores de impacto ambiental e social, como a quantidade de material reciclado e a renda gerada.

Além disso, a redução na emissão de gases de efeito estufa, economia de água e energia, e o número de árvores preservadas são outras iniciativas apresentadas durante a ação.

Três grupos locais são os responsáveis pela coleta e triagem dos resíduos, além de catadores autônomos: o Instituto Mãos Amigas, o Instituto do Meio Ambiente e a Associação de Catadores de Recicláveis de Caruaru, com o suporte técnico e estrutural da Verdear Eventos + Sustentáveis, empresa parceira na implementação das centrais.

“Além da renda, o que essa operação proporciona é o acolhimento e valorização desses profissionais que são fundamentais para a sustentabilidade da festa. Eles são protagonistas na engrenagem da economia circular, e esse apoio transforma a forma como eles se sentem dentro de uma festa desse porte”, afirma Rebeca Vermont, porta-voz da Verdear.

Em 2024, mais de 58 toneladas de material foram recolhidas e para esse ano a expectativa é a superação desse montante.



