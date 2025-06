Agreste: confira a programação completa de São Pedro em Caruaru

A- A+

Um dos polos mais visitados do São João de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, neste ano, a Casa Rosa continua com uma programação especial para aqueles que visitarão a Capital do Forró durante a comemoração do Dia de São Pedro, celebrada neste sábado (28).

O mercado cultural fica localizado na famosa Feira de Caruaru e contou com mais de 50 atrações no período junino. Uma média de 2500 pessoas passou pelo local ao longo dos dias de festa.

Para encerrar o ciclo junino, o Trio Pedrinho do Acordeon iniciará as apresentações deste sábado (28) a partir das 12h. O momento ainda terá a presença de Ricarte e Ricardo, às 14h, e Marcão Noventta, às 16h.

No domingo (29), Pereira do Acordeon subirá no palco, também às 12h. Em seguida, Luiz Adriano, às 14h e acaba com Faringes da Paixão, às 16h.

Além da Casa Rosa, outros polos de Caruaru, como o Pátio de Eventos e Alto do Moura contarão com atrações para os visitantes a partir desta sexta-feira (27).

Confira abaixo a programação completa do São Pedro de Caruaru:

Pátio de Eventos

Sexta-feira (27)

Eric Land

Nathalia Calasans

Heitor Costa

Natanzinho Lima

Sábado (28)

Forró Gigante

Jorge de Altinho

Xand Avião

Bruno e Marrone

Casa Rosa

Sábado (28)

12h - Trio Pedrinho do Acordeon

14h - Ricarte e Rivaldo

16h - Marcão Noventta



Domingo (29)

12h - Pereira do Acordeon

14h - Luiz Adriano

16h - Faringes da Paixão

Alto do Moura

Sábado (28)

Edu e Maraial

Banda Magnatas do Forró

Petrúcio Amorim



