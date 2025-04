Agreste: suspeitos de aplicarem golpe em mães de crianças autistas e aposentados são presos

A- A+

Dois suspeitos de aplicar golpes financeiros em mães de crianças autistas e em aposentados, no município de Santa Cruz do Capibaribe, Agreste do estado, foram presos.

A informação foi confirmada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), por meio de nota, nesta quinta-feira (3). Os suspeitos são um homem, de 29 anos, e uma mulher, de 28. Eles foram detidos na segunda-feira (31/03).

"Os dois foram conduzidos à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, e ficaram à disposição da justiça", completou a polícia, por meio de nota.

