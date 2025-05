A- A+

Uma grávida de 37 anos precisou passar por uma cesárea de emergência após ela e uma adolescente, de 17 anos, terem sido atropeladas por uma motocicleta na cidade de Capoeiras, no Agreste de Pernambuco.

O caso aconteceu na manhã dessa terça-feira (6). A grávida, que não teve o nome divulgado, foi socorrida para o Hospital Regional Dom Moura (HRDM), em Garanhuns.

Na unidade de saúde, ela passou por uma cesariana de emergência, e o bebê nasceu em boas condições de saúde, segundo informou o hospital, por meio de nota.

"Após avaliação médica, foi constatado um trauma na região da cabeça [da mulher], e a paciente foi transferida para o Hospital da Restauração", destacou o HRDM.

No HR, no bairro do Derby, na área central do Recife, a mulher passou por cirurgia ainda na noite da terça-feira (6) e, segundo a unidade de saúde, o estado de saúde da vítima é grave.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a adolescente de 17 anos e o condutor da moto também foram socorridos para uma unidade hospitalar, mas o atual estado de saúde deles não foi informado.

A corporação registrou a ocorrência de atropelamento com "vítimas não fatais" por meio da Delegacia da 142ª Circunscrição de Capoeiras.

"Um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser repassadas após a completa elucidação dos fatos", afirmou a corporação.

Veja também