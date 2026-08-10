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Belo Jardim Agreste: homem tem pescoço pressionado por policiais após resistir à abordagem; PM avalia excessos Imagens que circulam nas redes sociais mostram quando três policiais tentam conter um homem nas proximidades de uma churrascaria da região

A Polícia Militar de Pernambuco apura as circunstâncias e avalia excessos de agentes da corporação durante uma intervenção policial na cidade de Belo Jardim, no Agreste do estado, no sábado (8).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram quando três policiais tentam conter um homem nas proximidades de uma churrascaria da região.

No vídeo, um dos agentes pressiona o pescoço do suspeito contra o chão, enquanto os outros tentam algema-lo.



É possível ouvir uma orientação para que a pressão continue até o homem, que resiste a ação, "dormir".

Outro trecho da gravação mostra um segundo militar mobilizando o suspeito com um golpe mata-leão. O agente de segurança também desfere um chute e um tapa no rosto do suspeito enquanto ele já estava algemado.

Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que deteve dois homens em um comércio de Belo Jardim, mas não detalhou a motivação.

"Um deles resistiu à voz de prisão, mas foi contido e em seguida ambos foram conduzidos à delegacia local, onde a autoridade policial abriu um inquérito por portaria", afirmou a corporação.

Ainda segundo a PM, as circunstâncias do fato serão apuradas pela corporação para avaliar "excessos na intervenção".



Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou, por meio da 104ª Delegacia de Belo Jardim, a ocorrência como desacato.



Os autores, um homem de 17 anos e outro com 31 anos, foram conduzidos à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis e ficaram à disposição da Justiça.

"A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social instaurou um procedimento preliminar para apurar os fatos relatados e analisar a eventual repercussão administrativa com relação ao caso. O procedimento segue em trâmite no Órgão Correcional", afirmou a corporação.

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