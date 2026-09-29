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Cupira

Agreste: idosa de 78 anos morre após sofrer choque elétrico em residência

Caso aconteceu nessa segunda-feira (28) e foi registrado pela Polícia Civil do estado (PCPE)

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Caso segue sendo investigado pela Delegacia de CupiraCaso segue sendo investigado pela Delegacia de Cupira - Foto: Google Street View/Reprodução

Um idosa de 78 anos foi encontrada morta após sofrer um choque elétrico na residência onde morava na cidade de Cupira, no Agreste de Pernambuco.

O caso aconteceu nessa segunda-feira (28) e foi registrado pela Polícia Civil do estado (PCPE) como "morte a esclarecer sem indício de crime".

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De acordo com a corporação, relatos apontam que a vítima foi a óbito após sofrer um choque elétrico.

Um inquérito foi instaurado e o caso segue sendo investigado pela Delegacia de Cupira.

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