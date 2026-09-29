Cupira
Agreste: idosa de 78 anos morre após sofrer choque elétrico em residência
Caso aconteceu nessa segunda-feira (28) e foi registrado pela Polícia Civil do estado (PCPE)
Um idosa de 78 anos foi encontrada morta após sofrer um choque elétrico na residência onde morava na cidade de Cupira, no Agreste de Pernambuco.
O caso aconteceu nessa segunda-feira (28) e foi registrado pela Polícia Civil do estado (PCPE) como "morte a esclarecer sem indício de crime".
Leia também
• Recife terá transporte adaptado para eleitores com deficiência nas Eleições 2026
• Caixa Cultural Recife recebe instalação interativa gratuita que reúne crochê, bordado e tecelagem
• Prefeitura do Recife inicia obras do Centro de Diagnóstico por Imagem nesta terça-feira (29)
De acordo com a corporação, relatos apontam que a vítima foi a óbito após sofrer um choque elétrico.
Um inquérito foi instaurado e o caso segue sendo investigado pela Delegacia de Cupira.