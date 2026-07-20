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Riacho das Almas Agreste: idoso é resgatado de buraco em mata após dois dias desaparecido, mas não resiste e morre Imagens que circulam nas redes sociais mostram quando o idoso, aparentemente debilitado, é resgatado com vida

Um idoso de 74 anos foi resgatado em um buraco de aproximadamente três metros de profundidade após passar dois dias desaparecido na zona rural de Riacho das Almas, no Agreste de Pernambuco. O homem chegou a ser encaminhado a uma unidade de saúde, mas não resistiu e morreu.



A vítima foi identificada como Adão José de Oliveira, que havia desaparecido na madrugada da última quinta-feira (16), em uma região conhecida como Vila do Vitorino.



Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), as buscas começaram na sexta-feira (17) e mobilizaram equipes do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS), com apoio de militares do 2º Grupamento de Bombeiros e de cães de busca.



"Após horas de varredura em áreas de mata, uma informação repassada por um morador levou as equipes até uma ravina [área de erosão] de difícil acesso", informou o CBMPE.

No local, o idoso foi encontrado com vida dentro de um buraco de aproximadamente três metros de profundidade.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram quando o idoso, aparentemente debilitado, é resgatado com vida pela equipe de socorro e com o auxílio de populares.

"Os bombeiros realizaram o resgate, prestaram os primeiros socorros e estabilizaram a vítima ainda no local", destacou a corporação. Em seguida, o idoso foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Caruaru, para avaliação médica, onde foi atendido, mas não resistiu e morreu.



O óbito foi confirmado pelo filho da vítima em entrevista ao g1.



Procurada pela reportagem, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou a ocorrência de pessoa desaparecida e instaurou um inquérito para apurar o caso.

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