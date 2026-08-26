Agreste: jovem é preso em flagrante suspeito de estuprar a avó de 73 anos e confessa crime
Prisão ocorreu por meio da 18ª Delegacia de Garanhuns
Um jovem de 18 anos foi preso suspeito de estuprar a avó, de 73, na zona rural de Panelas, no Agreste de Pernambuco. O homem confessou o ato.
Agentes da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados no último domingo (23) para verificar a ocorrência de estupro contra uma idosa, segundo informou a corporação nesta quarta-feira (26).
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"O efetivo seguiu até o local, e ao ser questionado acerca dos fatos, o suspeito confessou ter praticado ato sexual contra a avó", afirmou a PM, que o conduziu à unidade policial para adoção das medidas cabíveis.
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou a prisão em flagrante do homem por estupro de vulnerável por meio da 18ª Delegacia de Garanhuns.