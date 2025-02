Agreste: manutenção da Compesa suspende abastecimento de água em quatro cidades; confira lista

A- A+

Localidades de quatro cidades do Agreste de Pernambuco terão o abastecimento de água suspenso a partir das 7h desta terça-feira (18) por conta de uma manutenção programada no Sistema Adutor do Agreste, no trecho do município de Belo Jardim.

Além de Belo Jardim, também terão o abastecimento suspenso Sanharó, Brejo da Madre de Deus e Caruaru [confira a lista completa de localidades no final do texto].

Segundo a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), a ação vai preparar a adutora para receber o incremento de 400 litros de água por segundo após uma obra de interligação com o Sistema Jucazinho, prevista para ser executada em meados de março.

Os serviços, diz a Compesa, deverão ser concluídos às 19h da quarta-feira (19). Após o retorno da operação do sistema, a expectativa é que a rede de distribuição esteja pressurizada até a noite da quinta-feira (20).

"Será por meio da Adutora do Agreste que a água do rio São Francisco irá socorrer os 14 municípios atendidos por Jucazinho, cuja barragem está em situação de pré-colapso devido à escassez hídrica na região", completa a companhia, que ainda aproveitará a paralisação do sistema para realizar ações preventivas e corretivas em suas unidades operacionais.

A Compesa lembra também que, depois da conclusão de serviços em sistemas de grande porte, o retorno da operação demanda cerca de 24 horas, tempo necessário para o enchimento de adutoras, reservatórios e o retorno gradual da distribuição de água.

"Dentre as ações preventivas planejadas, estão as revisões eletromecânicas nas estações elevatórias (sistemas de bombeamento), além de manutenção em válvulas e registros e nas tubulações ao longo do sistema. Também serão realizadas melhorias nas estações de tratamento nos municípios que compõem o sistema", finaliza a Compesa.

Manutenção da Compesa no Agreste: confira lista de localidades afetadas

Belo Jardim: área das indústrias e o distrito de Serra dos Ventos; bairros Maria Cristina, Morada Nobre, Vila da Serra, Viana e Moura da Faculdade, Heliópolis, Vila Bela, Tereza Mendonça, Cohab 2, Cohab 3, Santo Antônio, Floresta, Frei Damião, Bela Vista, Viana e Moura da BR, Vila da Barragem e Bom Conselho

Sanharó: Esplendor, Nossa Senhora de Fátima, Sítio das Mocas, Marajás, Mulungu, Sítio Caianinha e Santa Clara

Brejo da Madre de Deus: Distritos de Barra de Farias/Mandaçaia e Fazenda Nova

Caruaru: Maurício de Nassau, Universitário, Divinópolis, Santa Rosa, Vassoural (parte baixa), Petrópolis, Alto da Banana, Jardim dos Pinheiros 3, José Liberato, Encanto da Serra, parte do Cidade Alta, Adalgisa Nunes 1 e 2, Pinheirópolis, Rodoviária, Rua Inconfidência, Residencial Alto do Moura, Rua Panamericana, São Francisco, Universitário (parte alta), Polo, Alphaville, HMV, Rua Luar do Jurity, Parque da Cidade 3, Francisco Bandeira, Vila do Aeroporto, Campo Novo de Baixo e Capivara

