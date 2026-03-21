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Pernambuco Agreste: moradores denunciam quedas constantes de energia em povoado de Chã Grande População também argumenta que as quedas de energia chegam a ser registradas mais de uma vez por dia

Os moradores do povoado da Vila Santa Luzia, em Chã Grande, município do agreste pernambucano, estão vivendo com quedas constantes de energia elétrica.

Reunindo centenas de assinaturas em um abaixo-assinado, a população solicitou ao Governo do Estado, ao Ministério Público de Pernambuco e à Neoenergia medidas para que o fornecimento da eletricidade da cidade seja estabilizado.

Além das recorrentes quedas de energia elétrica, que chegam a serem registradas mais de uma vez por dia, os moradores também argumentam que esperam por horas até que reestabelecimento seja concretizado.

Além disso, foi destacado pela população que essas ocorrências danificam aparelhos elétricos, causando prejuízos a comerciantes, que chegam a perder mercadoria e a oportunidade de pagamento em "pix", já que o método exige acesso à internet, bem como demais prejuízos para população em geral.

José Heleno da Silva é um dos moradores que convive com os problemas frequentes de energia, o que considera como "chateações constantes".



"Nós tivemos sérios problemas de falta de energia nesses nesse início de ano, mais de 30 vezes no período de 2 meses faltando energia. Isso vem causando prejuízo, tanto pela queima de alguns equipamentos na residência como prejuízo para o pequeno comércio", contou.

Segundo Heleno, a questão também afeta pessoas que estão acamadas e dependem de aparelhos para sobreviverem no dia a dia.

"Nós temos pessoas acamadas e que dependem do respirador 24 horas. E o respirador, tudo bem, com oxigênio ele funciona, mas tem que ter a maquinazinha ligada para ele poder funcionar. Então, vem sendo um transtorno para a gente", disse.

Em resposta à Folha de Pernambuco, a Neoenergia Pernambuco informou que enviará uma equipe ao local.



Segundo a distribuidora, será realizada "uma inspeção minuciosa com a finalidade de corrigir possíveis defeitos e normalizar o fornecimento de energia elétrica na região".



"Uma série de obras também estão previstas pela empresa para os próximos meses com o objetivo de melhorar a qualidade, a continuidade e confiabilidade do serviço para os clientes locais", finalizou a Neoenergia.

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