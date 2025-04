Agreste: motociclista morre após colidir em van que levava pacientes para exame oftalmológico

A- A+

Um motociclista morreu após a moto em que estava colidir com uma van na BR-424, na cidade de Venturosa, no Agreste de Pernambuco.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a van envolvida no acidente realizava o transporte de pacientes para Tratamento Fora do Domicílio (TFD).



O acidente aconteceu por volta das 5h45 desta quinta-feira (17), no quilômetro 33 da rodovia.



"A suspeita é de que a motocicleta estava ultrapassando uma carreta, quando colidiu de frente com a van", detalhou a PRF.



O motociclista, que não teve o nome e idade divulgados, não resistiu ao impacto da batida e morreu no local.

Ainda de acordo com a corporação, o condutor da van não ficou ferido. Ele realizou o teste do bafômetro, e o resultado foi normal.



Os pacientes transportados na van não se feriram.



Eles haviam saído de Afogados da Ingazeira, no Sertão do estado, e seguiam para Garanhuns, no Agreste, onde realizariam exames oftalmológicos.



Além da PRF, o Instituto de Criminalística (IC) também esteve no local do sinistro de trânsito.

