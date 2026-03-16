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Saúde Agreste: pacientes de Jurema passam a receber atendimentos de carreta do Agora Tem Especialistas Carreta de saúde da mulher do programa oferece serviços como diagnóstico precoce de câncer de mama e do colo do útero

Em meio às ações voltadas para o Mês da Mulher, pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) de Jurema, no Agreste de Pernambuco, começaram a ser atendidas pela carreta de saúde da mulher do programa Agora Tem Especialistas do Ministério da Saúde.

A unidade móvel tem o intuito de diminuir a demanda reprimida por serviços especializados em saúde da mulher, como consultas ginecológicas especializadas, mamografias, ultrassonografias pélvicas e transvaginais, além de biópsias para diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.

A carreta que chegou em Jurema já atendeu mulheres do Recife e agora está instalada na Rua Antônio Ramiro Correia e Sá, número 77, no Centro da cidade, com o objetivo de atender mais mulheres com menos tempo de espera.

Em Jurema, serão atendidas pacientes da rede pública previamente agendadas e encaminhadas pela secretaria de saúde local, garantindo organização dos fluxos assistenciais e continuidade do cuidado na rede pública.

Uma equipe multiprofissional, composta por médico, técnico de enfermagem e enfermeiro, já está pronta para receber a população.

“A chegada da carreta de saúde da mulher do Agora Tem Especialistas no município de Jurema, no agreste de Pernambuco, é um passo importante para reduzir a espera das mulheres por consultas e exames, tão necessários para diagnosticar precocemente o câncer de mama e do colo do útero, que tem afligido tantas brasileiras”, falou o secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Mozart Sales.

Além das carretas, o Agora Tem Especialistas também mobiliza outras estruturas da rede pública e privada para ampliar a oferta de atendimento especializado e desafogar a rede local.



Também estão sendo realizadas ações como mutirões, ampliação do horário de atendimento em policlínicas, provimento de médicos especialistas e atendimento de pacientes do SUS em hospitais privados, entre outras estratégias voltadas ao fortalecimento da assistência especializada no país.

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