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POLÍCIA Agreste: polícia prende três pessoas e apreende armas e R$ 35 mil em operação contra tráfico em Iati Investigação busca identificar e desarticular a estrutura operacional e financeira de uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo

Três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo em Iati, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, na operação, deflagrada nesta quinta-feira (3), foram apreendidos 2,5 quilos de substância semelhante à cocaína, pistolas e R$ 35.930 em espécie.

A investigação busca identificar e desarticular a estrutura operacional e financeira de uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo, incluindo seus integrantes, vínculos e patrimônio relacionado às atividades criminosas.

A Operação Mocambo, como foi intitulada, é coordenada pela 8ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico (8ª DPRN/Denarc) de Garanhuns, também no Agreste.

As duas armas de fogo apreendidas foram uma pistola calibre .380 e uma espingarda calibre .20. A polícia também recuperou 28 munições, uma balança de precisão, um veículo, uma motocicleta e oito aparelhos celulares.

"As investigações prosseguem, especialmente com a análise dos materiais e dispositivos eletrônicos apreendidos, com o objetivo de identificar outros envolvidos, possíveis conexões criminosas, fluxos financeiros e eventuais ativos vinculados às atividades ilícitas", completou a corporação.

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