Agreste: Prefeitura de Belo Jardim divulga programação da 56ª Festa das Marocas

A Prefeitura de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, divulgou a programação da 56ª Festa das Marocas na última sexta-feira (6). Este ano, o evento será entre os dias 4 e 8 de julho e homenageará o Mestre Zé do Pife, o fotógrafo José Salis Moura (in memoriam) e Alba Leite.

Considerada como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco, a festa marca o encerramento do ciclo junino no município e contará com três polos de atrações: Polo Principal, Polo Cultural e Polo Maroquinhas.

Entre os artistas que se apresentarão no Palco Principal, estão os cantores Zé Vaqueiro e Dilsinho. A edição ainda envolve grandes nomes da música pernambucana como a banda Fulô de Mandacaru e a cantora Priscilla Senna, para garantir mais diversidade musical à festa.

Uma das grandes novidades para 2025 será o encerramento do evento com um trio elétrico comandado por Sirano e Sirino, no dia 8 de julho.

A Festa das Marocas conta com o apoio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), do Governo de Pernambuco, do Governo Federal, do Sesc Pernambuco e do Instituto Conceição Moura. A programação dos demais polos será divulgada nos próximos dias.

Confira a programação completa do palco principal:

Sexta-feira (04/07)

Jadson Matuto, Arreio de Ouro e Dilsinho.

Sábado (05/07)

Maciel Melo, Banda Styllus e Priscila Senna.

Domingo (06/07)

Joadson Sela de Aço, Ton Oliveira e Fulô de Mandacaru.

Segunda-feira (07/07)

Ramon Ferraz, Flávio Leandro e Zé Vaqueiro.

Terça-feira (08/07)

Encerramento com Trio Elétrico – Sirano e Sirino.



