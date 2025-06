A- A+

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 144 quilos de queijo muçarela sem refrigeração, na quinta-feira (5), na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. O motorista do veículo que transportava a carga, uma caminhonete furtada, terminou detido.

O flagrante aconteceu durante fiscalização da PRF. Durante verificação, os agentes descobriram o registro de furto do veículo, que aconteceu em março do ano passado, na cidade de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

As barras de queijo muçarela estavam acondicionadas dentro de caixas de verdura e não tinham documentação fiscal. A fábrica do laticínio também não tinha registro na Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro-PE).

"O motorista disse que o veículo era do patrão dele e que havia saído de Buíque para entregar o produto em Garanhuns, distantes cerca de 115 quilômetros", afirmou a PRF.

Por fim, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns, também no Agreste do estado. A Adagro-PE foi acionada para adotar as medidas legais.

