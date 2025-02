A- A+

Agreste Agrestina: motorista morre após colidir carro com ônibus escolar na BR-104 Acidente aconteceu na noite dessa quarta-feira (19), no quilômetro 85 da rodovia

Uma colisão entre um carro e um ônibus escolar deixou uma pessoa morta na BR-104, em Agrestina, no Agreste de Pernambuco.

O caso aconteceu na noite dessa quarta-feira (19), por volta das 21h40, no quilômetro 85 da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos colidiram frontalmente.

A suspeita, de acordo com a corporação, é que o carro de passeio entrou na contramão da pista.

O motorista do veículo, que não teve o nome e idade divulgados, não resistiu ao impacto da batida e morreu no local. O carro ficou destruído.

Acidente aconteceu na noite dessa quarta-feira (19) | Foto: PRF/Divulgação

No ônibus escolar estava apenas o motorista, que não ficou ferido. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado não indicou ingestão de bebida alcoólica.



Além da PRF, o Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto de Medicina Legal (IML) também estiveram na área do acidente.



O caso será investigado pela Polícia Civil de Pernambuco.

