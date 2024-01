A- A+

Sertão Agricultora de 58 anos é atacada por onça-parda no Sertão de Pernambuco Mulher foi mordida nas pernas e braços

Uma agricultora de 58 anos foi atacada por uma onça-parda, na cidade de Carnaubeira da Penha, no Sertão de Pernambuco. O caso aconteceu nesse sábado (13).

A vítima, identificada como Maria Inez Freire Barros de Sá, foi mordida pelo animal no momento que trabalhava sozinha em uma roça, na comunidade Riacho do Mundé, na zona rural do município.

Em entrevista ao g1, o filho da vítima, George Freire, informou que viu a mãe gritando, com muito sangue no corpo.

"Achei que ela tinha se cortado com alguma faca ou que uma cobra teria picado ela, quando ela me disse que foi atacada por uma onça. Ela viu o animal. Vimos o rastro dele pelo mato também", informou George.

A mulher foi mordida nas pernas e braços, e socorrida para o Hospital Coronel Álvaro Ferraz, em Floresta, no Sertão, e transferida para o Hospital Professor Agamenon Magalhães (Hospam), em Serra Talhada.

Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), informou que a paciente deu entrada no Hospam apresentando arranhões e uma mordida na perna esquerda.

"A paciente recebeu os primeiros atendimentos, onde foram realizados curativos e administrado o soro antirrábico. Após a assistência médica, a paciente recebeu alta", informou a SES-PE.

Veja também

RIO DE JANEIRO Sem atendimento, vítimas da chuva de Nova Iguaçu procuram ajuda da prefeitura