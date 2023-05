A- A+

Brasil AGU pede ressarcimento de danos com base em relatório da Polícia do Senado Federal Os danos causados aos prédios invadidos no dia 8 de janeiro estão estimados em R$ 26,2 milhões até o momento

A Advocacia-Geral da União (AGU) apresentou nova ação civil pública pedindo o ressarcimento aos cofres públicos pela depredação causadas nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. O pedido envolve 27 pessoas ligadas aos atos golpistas e tem como base relatório de inteligência da Polícia do Senado Federal.

Os policiais legislativos identificaram publicações em redes sociais feitas pelos próprios acusados no dia dos atos. Nas imagens coletadas, eles aparecem comemorando a invasão do prédio do Congresso Nacional e mostrando embates com os policiais legislativos. Os danos causados ao patrimônio público estão estimados em R$ 26,2 milhões até o momento.

No último dia 14, a AGU já havia apresentado uma outra ação civil pública pedindo o ressarcimento aos cofres públicos pela depredação causadas nos atos golpistas do dia 8 de janeiro.

Contando com a deste sábado (29), essa é a sétima ação movida pela AGU contra os responsáveis pela depredação dos prédios dos Três Poderes ou financiadores dos atos.

Em outras ações, a AGU já conseguiu o bloqueio de 178 pessoas, três empresas, uma associação e um sindicato e posteriormente pediu a condenação delas. Desses alvos, 124 foram presos em flagrante por participarem dos atos. As outras 54 pessoas e as entidades são apontadas como responsáveis por fretar ônibus que levaram manifestantes de fora de Brasília para a capital.

A AGU também apresentou uma outra ação contra os responsáveis pelo transporte, mas dessa vez pedindo o pagamento de R$ 100 milhões de dano moral coletivo.

