Água com gás: os benefícios inesperados da bebida para o organismo

Água com gás é uma bebida geralmente escolhida por pessoas que tentam evitar o consumo de infusões açucaradas, mas que ao mesmo tempo buscam aquela sensação de borbulhar na boca. Em muitos casos, o seu consumo suscita algumas dúvidas: quão saudável é a gaseificação? Quais são os efeitos do borbulhar no corpo? Água com gás hidrata?

Quanto à sua composição, a bebida não contém calorias, e, em termos de minerais, o médico clínico Raúl Mejía, chefe do Departamento de Medicina Ambulatorial do Hospital de Clínicas, da Argentina, comenta que vai depender da água com que é feita a bebida ou do que foi adicionado, como qualquer água mineral. Pode conter cálcio, sódio e magnésio, que são benéficos para o organismo.

A nutricionista Silvina Tasat afirma que esse tipo de água é chamada de gaseificada e é criada a partir de um processo bioquímico pelo qual é adicionado dióxido de carbono, em quantidade adequada para o corpo.

O portal Medical News Today, destaca que por não conter adoçantes, açúcares ou aromatizantes artificiais, é considerada muito mais saudável do que qualquer outro tipo de refrigerante. “Hidrata da mesma forma que a água mineral”, escreveram.

O precursor desta bebida foi o cientista e teólogo britânico Joseph Priestly, que a descobriu por acidente em 1767, quando se esqueceu que havia deixado um pouco de água em um recipiente de cerveja durante o processo de fermentação.

Os gases produzidos criaram aquele efeito borbulhante na água. Esta descoberta foi retomada no final do século XVIII pelo empresário alemão Johann Jacob Schweppe, que a utilizou como referência para fabricar água mineral gaseificada e que acabou por dar origem à sua empresa: a Schweppes, que hoje tem presença mundial.

Água com gás: os efeitos na saúde

Os componentes da água gaseificada são semelhantes aos da água mineral e, portanto, “igualmente hidratantes”, afirma Yael Hasbani, especialista em Nutrição Holística. A diferença é que a gaseificação proporciona vantagens ao sistema digestivo.

“Esse gás aumenta os movimentos peristálticos do abdômen, promove a digestão e ajuda a reduzir a constipação estomacal. Tem um efeito benéfico em pessoas com digestão lenta”, explica Hasbani recomendando que as pessoas devem tomá-la durante ou após uma refeição pesada, por exemplo.

"O efeito borbulhante proporciona sensação de saciedade e deixa a pessoa satisfeita, sem apetite”, acrescenta Tasat.

Ao contrário da água mineral, cuja ingestão não tem qualquer tipo de restrição, neste caso, os especialistas consultados sublinham que quem sofre de problemas gástricos como hérnia de hiato, úlceras ou refluxo gastro-encefálico, deve evitar o consumo porque a gaseificação pode acentuar os problemas.

No outro extremo, uma reportagem do portal Medical News Today sugere que a água gaseificada pode causar aumento da grelina, hormônio responsável por gerar a sensação de fome, mas esclarecem que os respectivos estudos não são totalmente testados em humanos —apenas em animais.

Se conter minerais, principalmente cálcio e magnésio, a água pode ser usada para a saúde óssea e dentária. Nesse sentido, Hasbani destaca que esses nutrientes fortalecem e mantêm ossos e dentes, além de “colaborarem na contração muscular”. No entanto, acrescenta que “para que os dentes fiquem totalmente protegidos e não sejam corroídos pelo ácido que a água gaseificada pode conter, devem ter flúor”.

Por último e igualmente importante, a água também está associado a uma proteção cardiovascular.

“O magnésio é um mineral que influencia o relaxamento dos vasos sanguíneos, regulando assim a pressão arterial e reduzindo os riscos de desenvolver alguma patologia cardíaca. E o cálcio ajuda a melhorar o ritmo cardíaco”, afirma Hasbani.

Segundo relatório do Conicet (Conselho Nacional de Investigações Cientificas e Técnicas), adições como a gaseificação, “melhoram e tornam mais agradável o sabor de qualquer produto comestível, causando sensações ‘extras’ ou adicionais, diferentes do sabor e aroma básicos. Estas sensações são percebidas nas mucosas gustativas e olfativas, mas ao contrário destes dois sentidos químicos puros, a ‘pungência’ é percebida nas terminações livres dispersas nas camadas mais profundas das mucosas para ascender através do nervo trigêmeo até atingir o córtex cerebral”.

Consumidores fervorosos de refrigerantes, sucos e bebidas, mesmo aqueles que não são completamente fãs de água mineral, podem encontrar na água com gás uma alternativa mais saudável: podem ser adicionadas fatias de frutas e ervas “para realçar seu sabor, adoçando-a naturalmente”.

— Tente adicionar mais vitaminas e minerais, como rodelas de limão, toranja e folhas de hortelã. Este preparo é fácil de fazer e muito refrescante, principalmente para os meses quentes — diz Hasbani.

De qualquer forma, os especialistas consultados destacam que para manter seu caráter de bebida saudável não deve ser adicionado nenhum aditivo: adoçante ou açúcar, caso contrário não trará nenhum benefício.

Além disso, Tasat considera que as bebidas gaseificadas são muitas vezes mais suportáveis de beber e, neste caso, poderiam ser entendidas como “uma forma alternativa de consumir a água tão necessária ao corpo”.

Por sua vez, Julio Bragagnolo, médico e chefe da unidade de Nutrição e Diabetes do Hospital Ramos Mejía, acrescenta: “Através do consumo de água gaseificada, pode-se perder o hábito de beber refrigerantes que pode ser contraproducente para o corpo. É uma boa forma de hidratar e permite parar de comer açúcar”, afirma.

Também é um costume estabelecido em diversas culturas ao redor do mundo acompanhar o café com um copinho de água com gás. Questionado sobre este ritual, Hasbani reflete que normalmente é realizado por dois motivos. O primeiro visa hidratar a pessoa e neutralizar os efeitos da cafeína, que tende a desidratar. A segunda, “poderia ter como objetivo melhorar a digestão da cafeína, que às vezes pode causar refluxo ou azia”, detalha o especialista.

A água com gás é uma concorrente fiel da água mineral. Em qualquer caso, o que quer que você escolha tomar, será benéfico, pois é um recurso essencial que o corpo necessita para se manter hidratado e desempenhar suas funções vitais.

