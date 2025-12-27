A- A+

Saúde Água de coco em cubos de gelo? Bebida é refrescante no calorão e ideal para a prática de exercícios Quando cubos congelados são adicionados às bebidas, elas podem conferir mais frescor e sabor

A água de coco é a bebida ideal para a prática de esportes leves, segundo uma análise feita pela Sociedade Química Americana. A autora principal do estudo, Chhandashri Bhattacharya garante que ela tem até 12 vezes mais potássio do que a banana, podendo beneficiar as pessoas que não se exercitam também.

— Sempre que uma pessoa começar a ter cãibras nos músculos, pode beber água de coco porque vai ajudar a livrar das dores. É uma bebida saudável, que repõe os nutrientes que o corpo perdeu durante um treino moderado — diz.

A água de coco é uma ótima bebida para quem quer se hidratar e repor eletrólitos — ela possui cerca de 40mg de sódio em 200 ml da bebida.

Ou seja, ela tem mais potássio, menos calorias e menos carboidratos. Em corridas de curta duração ou para corredores que precisam menos de carboidratos, a água de coco pode ser mais interessante que os próprios isotônicos.

Mas há uma outra forma de "beber" água de coco, um pouco mais diferente, que tem ganhado o coração dos amantes da bebida e que refresca ainda mais nesses dias de calor forte: em cubos de gelo.

Quando cubos congelados são adicionados às bebidas no lugar do gelo padrão, eles desempenham dois papéis — conferindo tanto frescor quanto sabor.

— É diluente, mas também realça. O coquetel começa como um perfil de sabor e, conforme o cubo de coco derrete, ele fica um pouco mais robusto. Essa doçura e a sensação rica e aveludada na boca adicionam uma outra camada de complexidade — afirma Blake Cole, dona da Friends and Family na Califórnia, nos Estados Unidos.

Os cubos de gelo são fáceis de fazer: despeje água de coco em bandejas, tampe e congele até ficar sólido. Se a água de coco estiver muito doce para o seu gosto, Cole recomenda usar metade água de coco e metade água filtrada.

Esses cubos podem ser adicionados, em água, chá gelado, na própria água de coco descongelada, ou até mesmo em sucos de frutas. Há quem goste de fazer bebidas alcoólicas e coquetéis com os cubos — uma ótima opção para uma virada de ano refrescante, por exemplo.

A capacidade da água de coco de abafar os sabores às vezes ásperos do álcool também é inigualável:

— Qualquer coisa que você beba sozinha e pense 'ooh, isso é um pouco intenso, isso é algo para ajudar a diminuir um pouco o ruído. Ter esse calor alcoólico combinando com essa riqueza da água de coco é uma combinação muito boa — afirma Cole.

A especialista ainda compartilhou uma receita para fazer em casa:

Piña colada de coco

Ingredientes:

1½ xícaras de água de coco orgânica sem açúcar

2 xícaras de abacaxi congelado em cubos

1 xícara de rum branco

½ xícara de creme de coco adoçado

60 ml de suco de limão fresco

60 ml de rum escuro de qualidade (opcional)

Fatias de abacaxi, para decorar

Modo de preparo:

Passo 1: Na noite anterior à hora de servir esta bebida, prepare seus cubos de gelo de água de coco: despeje a água de coco em bandejas de gelo, tampe e congele até ficar sólido.

Passo 2: Para fazer o coquetel, adicione os cubos de gelo de coco, o abacaxi congelado, o rum branco, o creme de coco e o suco de limão a um liquidificador. Bata até ficar homogêneo e gelado.

Passo 3: Divida em copos gelados. Se desejar, complete cada bebida com cerca de 14 ml de rum escuro. Enfeite com fatias de abacaxi e sirva imediatamente.

