Os trabalhos de reparo de tubulação atingida por queda de energia, que afetou o abastecimento de água em bairros do Recife e de Jaboatão dos Guararapes e de toda cidade de Camaragibe, devem ser concluídos nesta sexta-feira (24), informou a Secretaria Estadual de Recursos Hídricos e Saneamento. Com isso, a água deve voltar às torneiras da população a partir deste sábado (25), de forma gradual.

Equipes da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) seguem trabalhando de forma ininterrupta para concluir a recuperação do trecho da adutora de Tapacurá, localizada em São Lourenço da Mata.

“O que pude observar é que a recomposição do trecho que se rompeu já foi concluída e a parte interna de concreto também. No entanto, o concreto precisa de tempo para adquirir a resistência desejada, para que, em seguida, os reservatórios possam ser cheios novamente e, finalmente, no sábado de manhã, o abastecimento seja retomado gradualmente, dentro do cronograma que a Compesa já mantém nas localidades atingidas”, explicou o secretário estadual de Recursos Hídricos e Saneamento, Almir Cirilo.

Além do reparo, as equipes também trabalham na prevenção de novos incidentes semelhantes. “Quando falta energia numa tubulação em operação, há um retorno da massa líquida e esse retorno gera uma sobrepressão na tubulação. Essa adutora já tem 50 anos e, embora se façam manutenções periódicas, nestas situações, a possibilidade do rompimento aumenta”, esclareceu.

Para amenizar os transtornos à população, a Compesa remanejou o fornecimento d’água de outros sistemas interligados e divulgou um calendário onde foi possível restabelecer de forma provisória o abastecimento em parte das áreas atingidas pelo acidente - todas no Recife.

Veja o calendário para esta sexta-feira:

24 de fevereiro

Bairros abastecidos

Água Fria, Arruda, Beberibe, Bomba do Hemetério, Campina do Barreto, Campo Grande, Encruzilhada, Hipódromo, Parnamirim, Água Fria (partes).

Bairros desabastecidos

Casa Amarela, Casa Forte, Monteiro, Poço da Panela, Mangabeira (partes), Parnamirim (partes), Cordeiro

(partes), Iputinga, Várzea, Sítio São Brás, Jardim Petrópolis e Caxangá.



