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CHUVAS Água nos vagões e alagamento em estações: vídeos mostram situação do Metrô do Recife em dia de chuva Nos registros, é possível ver pequenas poças se formando em cima dos bancos, onde os passageiros deveriam se sentar, por um vazamento que vem do teto dos trens

As chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife (RMR) causaram prejuízo também para passageiros do Metrô do Recife. Em vídeos registrados por usuários do sistema na noite da quinta-feira (23), é possível ver água entrando em vagões durante o trajeto do modal, além de acúmulo e alagamento dentro das próprias estações e terminais.

Nos registros, há pequenas poças se formando em cima dos bancos, onde os passageiros deveriam se sentar, por um vazamento que vem do teto dos trens. O chão também aparece molhado.

Do lado de fora desses trens, a situação não foi muito diferente: as fortes chuvas provocaram poças nos pontos de embarque e desembarque dos passageiros em estações, além da água acumulada dentro dos terminais.



O que diz a CBTU

Procurada, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) confirmou os registros de vazamento, mas não identificou para a reportagem quantos trens ou quais estações foram impactadas pela chuva. A empresa disse ainda que os veículos "serão recolhidos para manutenção".

Já sobre a operação do modal nesta sexta-feira (24), por meio de nota, a CBTU confirmou que, apesar das chuvas, "todas a estações das Linhas Centro e Sul estão funcionando normalmente". A companhia disse ainda que há alagamentos nos arredores, mas esse acúmulo de água não atrapalha a circulação.



Chuvas no Recife

Recife foi o segundo município mais afetado pelas chuvas no estado nas últimas 24 horas. O maior acumulado da cidade foi de 97,91 mm, atrás apenas do Cabo de Santo Agostinho, que teve volume de 106,84 mm. Os dados são do Painel de Monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e foram acessados às 9h42.

Recife, assim como toda a Região Metropolitana, Mata Norte, Mata Sul e Fernando de Noronha, segue em alerta laranja de chuvas moderadas a fortes até às 13h desta sexta-feira (24).

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