Uma estratégia especial de abastecimento de água para o Carnaval 2025 em Olinda, no Recife e em cidades dos litorais Norte e Sul de Pernambuco foi organizada pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).

Em Olinda, o regime especial começou na última sexta-feira (21) e seguirá até 9 de março, o domingo pós-Carnaval. Áreas da cidade seguirão um cronograma de distribuição reforçado, com água todos os dias das 9h às 18h.

As áreas atendidas com esse esquema serão: Ribeira, Carmo, Varadouro, Alto da Sé, São Francisco, Santa Tereza, Umuarama, V8, Amaro Branco e Ilha do Maruim. Também estão na lista as ruas 13 de Maio, Prudente de Morais e Bertioga.

Nos bairros e áreas do Monte, Bultrins, Amparo, Guadalupe, Bonsucesso, Alto da Nação e Barreira do Rosário, o atendimento ocorrerá das 20h às 5h do dia seguinte, em dias já previstos pelo calendário de abastecimento da companhia.

No Recife, o Bairro do Recife já conta com abastecimento diário, mas durante a Folia de Momo, a distribuição de água será monitorada, com o intuito de garantir o fornecimento sem intercorrências.

No bairro de São José, onde é realizado o desfile do Galo da Madrugada, no Sábado de Zé Pereira (1º), o abastecimento será reforçado.

Litoral Sul

Nas praias de Porto de Galinhas e Muro Alto, em Ipojuca, o abastecimento será diário entre 1º e 9 de março.

A melhoria, segundo a Compesa, será possível por conta da reativação de uma antiga estação de tratamento em Porto de Galinhas, que recebeu investimento de R$ 400 mil.

Essa iniciativa permitirá um incremento de 45 litros de água por segundo, apesar de as barragens de Bita e Utinga não terem se recuperado completamente após os níveis baixos devido à escassez hídrica.

Litoral Norte

Em Paulista, nos bairros de Pau Amarelo, Maria Farinha, Conceição e Janga, em Itamaracá e em Ponta de Pedras, na cidade de Goiana, 18 carros-pipa vão reforçar o abastecimento durante o Carnaval.

Os carros-pipa poderão ser solicitados por meio do telefone 0800 081 0195 ou presencialmente na Loja de Atendimento da Compesa em Itamaracá.

Ainda em Itamaracá, diversas áreas do bairro do Forte Orange passarão a receber água diariamente entre 1º e 5 de março.

Plantão

Durante o Carnaval, equipes da Compesa estarão de plantão para atender eventuais ocorrências de vazamentos ou extravasamentos e assegurar a operação dos sistemas.

Em caso de necessidade de solicitações relativas aos serviços de água e esgoto, a população pode entrar em contato com a Compesa pelo telefone 0800 081 0195, pelo site www.compesa.com.br ou pelo aplicativo da Compesa.

