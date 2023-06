Água oxigenada para clarear os dentes? Dentistas condenam nova trend do TikTok; saiba os riscos

A- A+

Recentemente, receitas caseiras que viralizam no TikTok tem assustado dentistas ao redor do país. Como a do uso do carvão que em teoria ajuda a clarear os dentes, ou a mistura de bicarbonato de sódio com limão. Ambas foram desacreditadas por profissionais que na realidade auxiliam na destruição do esmalte do dente.

A mais nova trend do aplicativo de vídeo é ainda mais grave. Jovens estão usando água oxigenada para fazer bochecho e gargarejo para clarear os dentes. A prática não é recomendada por profissionais dentistas que, além de causar um desequilíbrio da microbiota bucal, provocando queimaduras e aftas, pode levar a uma série de infecções e inflamações na boca.

— A água oxigenada comprada na farmácia, por exemplo, não foi feita para este fim, mas sim para curar inflamações ou machucados. No consultório, para o clareamento dental, nós usamos um gel profissional que na sua composição tem água oxigenada, porém, é controlado e usamos barreiras gengivais e moldeiras para proteger os tecidos moles da boca, como a gengiva, a língua e os lábios — explica a cirurgiã dentista Alana Rinco.

A especialista em odontologia afirma que o líquido em contato com esses tecidos pode causar aftas, fissuras e queimaduras severas. Além disso, ela pode matar as bactérias boas que protegem a boca de fungos, vírus e bactérias oportunistas, chamado de desequilíbrio da microbiota bucal. O que pode ocasionar em novas inflamações, infecções e sensibilidade nos dentes.

— Tudo isso surgiu por conta desse gel clareador que tem água oxigenada na composição, porém é de uso odontológico profissional, apenas um dentista pode comprar e usar com ressalvas e material protetor para não causar ferimentos no paciente — afirma a dentista.

Tratamento

Segundo Rinco, que já atendeu pacientes com queimaduras em razão do uso indiscriminado e contínuo da água oxigenada como um enxaguante bucal, é a suspensão imediata do produto e a utilização de uma pomada especifica para cicatrizar os machucados e queimaduras.

Dependendo do tipo de infecção, da gravidade e da indicação do médico, pode ser recomendado também o uso de medicamentos via oral.

