TREND Água quente é a nova bebida viral do TikTok; veja os benefícios para a saúde (e se funcionam ou não) Essa tendência faz parte de um fenômeno mais amplo, no qual as pessoas adotam elementos da medicina oriental ou chinesa e documentam as experiências nas redes sociais

Já vimos refrigerantes prebióticos para a saúde intestinal, o "mocktail da garota sonolenta" para dormir e água com limão para imunidade e perda de peso. Agora, a bebida da moda que está surfando na onda do bem-estar online é a água quente.

Essa tendência faz parte de um fenômeno online mais amplo, no qual as pessoas adotam elementos da medicina oriental e da cultura chinesa e documentam suas experiências nas redes sociais.

Um exemplo popular é beber água quente ou morna pela manhã, antes do café da manhã. Muitos afirmam que isso melhora a digestão, fazendo com que se sintam mais magros e menos inchados — e, ocasionalmente, precisem ir ao banheiro com mais frequência. Alguns também dizem que melhora a pele, auxilia na perda de peso e até mesmo "desintoxica" o organismo.

Tudo isso a partir da água? Pedimos a especialistas que nos ajudassem a esclarecer tudo.

Um impulso para o intestino

Durante milhares de anos, os praticantes da medicina tradicional chinesa e do ayurveda — um sistema médico holístico da Índia — têm incentivado o consumo de água quente ou morna pela manhã (e ao longo do dia), em parte para manter o sistema digestivo funcionando da melhor forma.

Acredita-se que, quando os alimentos e bebidas são consumidos frios, a digestão piora, levando a desconfortos gastrointestinais como inchaço, disse Jeff Gould, acupunturista da Johns Hopkins Medicine com formação em medicina tradicional chinesa.

Poucos estudos científicos exploraram os benefícios digestivos da água quente ou morna. Um deles, publicado em 2016, analisou 60 pacientes que haviam acabado de passar por cirurgia de vesícula biliar e descobriu que aqueles que beberam água morna algumas horas após o procedimento eliminaram gases mais rapidamente do que aqueles que não beberam nada. A água, no entanto, não acelerou significativamente a primeira evacuação. (Outras pesquisas sugerem que o café é melhor para isso.)

Existem alguns estudos de pequena escala que sugerem que bebidas ou refeições frias podem fazer com que o estômago esvazie seu conteúdo mais lentamente do que alimentos ou refeições mornas ou quentes. Mas esses estudos são limitados, dizem os especialistas.

E não está claro como (ou se) isso afetaria a forma como você se sente, disse Linda A. Lee, gastroenterologista da Northwell Health em New Hyde Park, Nova York, por e-mail.

Apesar da falta de evidências científicas, beber água morna em pequenos goles logo ao acordar faz sentido fisiológico, afirma Lisa Ganjhu, gastroenterologista do NYU Langone Health. A digestão fica mais lenta enquanto dormimos, explica ela. Tudo o que comemos ou bebemos — em qualquer temperatura — ao acordar provoca ondas de contração e relaxamento nos músculos do esôfago, estômago e intestino. "É basicamente um sinal para todos: 'OK, levantem. Precisamos nos mexer'", completa Ganjhu.

Folasade May, gastroenterologista e professora associada de medicina na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, disse que desconhecia a popularidade da água quente nas redes sociais. Muitos de seus pacientes relataram que têm mais facilidade para evacuar após beber água morna (frequentemente com limão) logo ao acordar.

Alguns, segundo ela, podem sentir uma vontade quase imediata de ir ao banheiro, embora tenha acrescentado que a temperatura da água pode não ser o fator determinante; é possível que tenham a mesma experiência com água morna ou fria.

Seja estimulado por água, café, suco ou comida, qualquer movimento para a frente do trato gastrointestinal move não apenas as fezes, mas também os gases, disse May, o que pode fazer você se sentir "menos distendido, menos inchado".

Quanto às alegações de que beber água quente tem propriedades "desintoxicantes", Kristen Smith, nutricionista e porta-voz da Academia de Nutrição e Dietética, afirmou que a água não remove toxinas — quem faz isso é o fígado e os rins.

E quando se trata de perda de peso, algumas pessoas podem notar uma queda temporária na balança logo após uma evacuação substancial, disse Ganjhu. Se a água estiver substituindo bebidas calóricas, isso pode levar a uma perda de peso mais permanente.

As vantagens da hidratação

"É possível que o principal benefício de beber água morna pela manhã seja simplesmente a hidratação", disse Smith.

Ao acordar, você está um pouco desidratado, então beber água pode ajudar com qualquer um dos sintomas que podem surgir, como fome, dores de cabeça e sonolência. Com o tempo, manter-se hidratado torna as fezes mais macias e fáceis de evacuar, ajudando a manter o intestino regulado e a reduzir o inchaço.

Há também evidências de que beber mais água pode melhorar a aparência da pele, reduzindo o ressecamento. "Se você não bebe água suficiente durante o dia, beber água regularmente pela manhã pode ajudar a preencher essa lacuna", disse May.

