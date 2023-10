Reformas intermináveis em período de aula prejudicam a aprendizagem

A- A+

O governo Municipal do Recife estabeleceu “reformas” simultâneas em mais de 130 unidades de ensino, deixando escolas e creches sem condições de ofertar o ensino presencial às crianças, jovens e adultos, o que tem causado indignação na população que depende da Rede Municipal de Ensino do Recife para ter o direito à educação garantido.

O que vem frustrando mais ainda a população é que esse período longo de sofrimento não trará ampliação das vagas na maioria das escolas e creches, pois a grande parte das “reformas” prevê apenas a “padronização” das cerâmicas das paredes (mudança da cor e tamanho) e do piso, com previsão de pequenas adaptações de ambientes já existentes em algumas delas. Há vários relatos de escolas que recentemente haviam passado por processo de melhoria na estrutura e que não era necessária nem urgente tal reforma.

Nas unidades que ofertam a Educação Infantil, o problema se agrava, pois além de as crianças pequenas serem prejudicadas na aprendizagem, as mães e responsáveis que dependem do funcionamento das creches para se organizar no trabalho, tiveram sua rotina e organização familiar prejudicadas.

Muitas unidades de ensino foram submetidas à reforma desde 2022 e ainda permanecem até o momento; outras iniciaram nos primeiros meses de 2023. Atualmente, muitas retornaram de forma precária às aulas presenciais, grande parte exercitando o rodízio entre as turmas, após protestos e denúncias das famílias à imprensa que exigiram solução para o problema fruto da falta de planejamento do governo municipal.

A situação difícil se estende às seis regiões da cidade com escolas e creches ofertando “atividades remotas” ou com aulas presenciais totais ou parciais em formato de rodízio, obrigando estudantes e profissionais a conviverem em ambientes insalubres (cheiro de tintas e demais produtos, poeira, poluição sonora) e inseguros, o que tem causado o adoecimento daqueles(as) que fazem a comunidade escolar.

O Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino do Recife – SIMPERE - continuará cobrando condições de ensino e de aprendizagem para professores(as) e estudantes. Nessa perspectiva, participou de reunião e apresentou documento ao MPPE solicitando acompanhamento da situação e resolução do problema, propondo ao órgão fiscalizador que as devidas reformas precisam ser planejadas, ouvindo as comunidades escolares, no período das férias e recesso escolar e que, em caso de urgência na realização da reforma, seja alugado um outro prédio para funcionamento e atendimento presencial que garanta aos estudantes o acesso à alimentação escolar, às atividades e aos materiais pedagógicos existentes nas unidades, e que possam estudar interagindo com os(as) colegas e com o(a) professor(a) em ambiente saudável, contribuindo para a efetivação da sua aprendizagem.

As informações contidas neste artigo não refletem a opinião do Jornal Folha de Pernambuco e são de inteira responsabilidade de seus criadores.

SIMPERE Forte, Plural e de Luta

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Norte de Israel se prepara diante da ameaça do Hezbollah