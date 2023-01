A- A+

Carnaval 2023 Águas de Oxalá preparam Olinda para o Carnaval no próximo domingo (8) Concentração da cerimônia será no Largo do Bonfim

Tradicional cerimônia que ocorre no primeiro domingo após o Dia de Reis, as Águas de Oxalá voltam a lavar as ladeiras de Olinda para preparar a cidade para o Carnaval, no próximo domingo (8). Este ano, o tema do evento é “O caminho para paz começa dentro de nós”, que reverencia os ancestrais e pede proteção para o período de Momo.

As Águas de Oxalá completam 40 anos este ano. A concentração será às 14h, no largo da Igreja do Bonfim, na rua do Bonfim, onde acontece a lavagem simbólica da escadaria da igreja.

A cerimônia costuma reunir adeptos de crenças de matriz africana, foliões e turistas que vão até o Sítio Histórico da cidade para assistir aos ensaios carnavalescos e apresentações culturais.

A Prefeitura de Olinda montou um esquema de controle de acesso de veículos em cinco pontos do Sítio Histórico: Igreja da Sé, Ladeira da Misericórdia, Rua 27 de Janeiro, Avenida Liberdade com Rua do Bonfim e outro na Praça Dantas Barreto.

Batedores da Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade vão acompanhar o tradicional cortejo que sairá às 16h30, da rua do Bonfim. De lá, segue pela Rua da Misericórdia, Quatro Cantos, Rua do Amparo, Largo do Guadalupe, Rua Severino José Ramalho, Avenida Joaquim Nabuco, Avenida Pan Nordestina, Rua Carmela Dutra, Maria Candido Correia, Rua São Paulo, chegando até o Terreiro Roça de Oxum Opará, na Vila Popular.

Águas de Oxalá

As Águas de Oxalá foram idealizadas pelo babalorixá Raminho de Oxossi, que é Patrimônio Vivo de Pernambuco. A festa religiosa tem como enfoque o louvor ao orixá Oxalá, criador da terra e dos homens, na tradição de matriz africana. A expectativa é que participem sacerdotes de vários terreiros e outras casas de candomblés de Pernambuco e também de estados vizinhos.

