AI Police Cyborg 1.0: Tailândia aposta em robô policial para patrulhar as ruas

A Polícia da Tailândia apresentou oficialmente o AI Police Cyborg 1.0, um robô projetado para reforçar a segurança pública. A apresentação foi feita por meio de uma publicação no Facebook, acompanhada de imagens do robô em ação: vestido com uniforme policial, montado sobre uma plataforma com rodas e acompanhado por oficiais na rua Tonson, no distrito de Muang.

O robô foi desenvolvido conjuntamente pelo Comando Provincial de Polícia 7, pela Polícia Provincial de Nakhon Pathom e pela Prefeitura de Nakhon Pathom. Segundo as autoridades, ele está equipado com um arsenal de tecnologias avançadas. Entre elas, estão o acesso a câmeras de segurança próximas, conexão com drones, câmeras comuns e câmeras com inteligência artificial de visão 360°, que incluem reconhecimento facial, análise de comportamento, detecção de armas e identificação de pessoas em listas de procurados.

A polícia tailandesa revelou o AI Police Cyborg 1.0 — Foto: Cortesia da Polícia Tailandesa

De acordo com um artigo publicado pelo Gizmodo, essas funções permitiriam, por exemplo, identificar suspeitos por características físicas, gênero ou comportamento, emitir alertas automáticos ao detectar indivíduos procurados judicialmente e até distinguir entre brincadeiras e ameaças reais. O robô está conectado ao centro provincial de Comando e Controle, para gerenciar eventos de grande porte de forma mais eficiente.





Um porta-voz da polícia explicou que o objetivo é utilizá-lo como um "multiplicador de força" durante eventos com grandes multidões, onde os recursos humanos não são suficientes. "Ele nunca se cansa e mantém uma vigilância constante", garantiram. Seu nome oficial, Coronel de Polícia Nakhonpathom Plod Phai (que pode ser traduzido como “Nakhon Pathom está seguro”), reforça essa intenção. A cidade conta com mais de 200 mil habitantes.





A polícia tailandesa revelou o AI Police Cyborg 1.0 — Foto: Cortesia da Polícia Tailandesa

Preocupações com o uso da tecnologia

Apesar do entusiasmo oficial, a chegada do robô gerou ceticismo. Algumas organizações de direitos humanos e analistas apontaram o risco de que esse tipo de tecnologia seja utilizada além de eventos públicos. A preocupação é ampliada diante do histórico de repressão e vigilância a ativistas pró-democracia por parte do governo tailandês. Outros observadores destacam que o projeto pode ser apenas uma estratégia de marketing, distante da realidade.

O site Futurism comentou: “É difícil julgar a eficácia real do mais novo recruta da polícia tailandesa. (...) Precisamos ver o ciborgue policial em movimento. As imagens compartilhadas pela Polícia Real Tailandesa no Facebook mostram-no parado, rígido, sobre uma plataforma metálica elevada com rodas, o que sugere que ele pode não ser capaz de andar sozinho.”





A polícia tailandesa revelou o AI Police Cyborg 1.0 — Foto: Cortesia da Polícia Tailandesa

Experiências anteriores pouco animadoras

Embora se trate de um robô diferente, a cidade de Nova York retirou de serviço o robô conhecido como Knightscope K5, que atuava na estação da Times Square. Ele apresentava vários problemas e o Departamento de Polícia acabou obrigado a designar agentes para vigiar o robô, que mede 1,60 metro de altura e pesa 190 quilos. Entre as limitações, o robô não conseguia utilizar escadas.





Um robô de vigilância Knightscope K5 — Foto: Divulgação

Na verdade, o K5 nem mesmo utilizava reconhecimento facial, mas ainda assim gerou preocupações entre os defensores das liberdades civis.

Outro robô semelhante, na Califórnia, foi "demitido" após ignorar a denúncia de uma mulher que pedia ajuda.

