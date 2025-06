Aiatolá Khamenei promete "punição severa" contra Israel por ataque ao Irã

A- A+

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, em declaração lida na TV estatal, afirmou que Israel "deveria prever uma punição severa ao tomar a decisão de atacar o Irã. A mão forte da República Islâmica não os deixará escapar", e acrescentou que vários comandantes militares de alto escalão e cientistas nucleares foram mortos. Khamenei não mencionou os Estados Unidos em sua declaração.

O jornalista Farnaz Fassihi, do New York Times, está relatando várias outras declarações de autoridades iranianas, afirmando que o país "retaliará com força, em breve".

O general Abolfazl Shekarchi, porta-voz das Forças Armadas, disse que "Israel e os Estados Unidos receberão um tapa violento".





Segundo Shekarchi, os estragos confirmados por Teerã até agora são devastadores, com bases militares e instalações nucleares destruídas, além da morte de cientistas cruciais para o desenvolvimento do programa nuclear iraniano.

A mídia estatal iraniana informou que os ataques israelenses também mataram o major-general Gholam Ali Rashid, um alto funcionário do IRGC; Fereydoon Abbasi, um cientista nuclear e ex-chefe de energia atômica; e Mohammed Mehdi Tehranchi, um cientista nuclear.

A TV estatal iraniana relatou nova explosão na instalação nuclear de Natanz, após a primeira leva de ataque massivo israelense.

Mais cedo, fumaça preta foi vista sobre a instalação de enriquecimento de urânio. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, confirmou que Israel atacou o local nesta sexta-feira.

Expectativa em Tel Aviv

O próprio governo de Israel aguarda uma retaliação iraniana, e informou à população que o contra-ataque poderá vir numa escala não observada até hoje no histórico de confrontos entre os países:

"Não posso prometer sucesso absoluto — o regime iraniano tentará nos atacar em resposta, e o número esperado de vítimas será diferente do que estamos acostumados", disse o tenente-general Eyal Zamir, ao mesmo tempo em que chamou os ataques ao Irã de "uma campanha histórica sem igual".

O ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou que Israel estava em um "momento crítico" em sua campanha contra o Irã.

"Este é um momento decisivo na história do Estado de Israel e na história do povo judeu", disse Katz em um comunicado.

