Guerra no Oriente Médio

AIEA afirma que ataques perto da usina nuclear iraniana de Bushehr 'devem parar'

"Nunca se deve atacar uma instalação nuclear, nem sua vizinhança"

Usina nuclear de Bushehr, no Irã Usina nuclear de Bushehr, no Irã  - Foto: Atta Kenare/AFP

O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), o argentino Rafael Grossi, declarou nesta segunda-feira (6), na rede X, que os ataques de sábado, que ocorreram a 75 metros do perímetro da usina nuclear iraniana de Bushehr, "constituem um perigo real" e "devem parar".

Os ataques perto da usina “poderiam causar um grave acidente radiológico com consequências nocivas para a população e o meio ambiente no Irã e além”, afirmou Grossi, após o bombardeio da usina, localizado no sul do Irã, pelos Estados Unidos e Israel, no sábado.

A AIEA analisou imagens de satélite do local e confirmou o impacto do último ataque, que não danificou a central.

“Nunca se deve atacar uma instalação nuclear, nem sua vizinhança”, afirmou o diretor da agência.

Bushehr, construído com ajuda da Rússia, é o único reator nuclear de energia operacional do Irã, segundo a AIEA.

A imprensa estatal russa informou que 198 trabalhadores foram retirados da usina após o ataque mais recente e que quase 100 funcionários permaneceram no local.

