AIEA afirma que ataques perto da usina nuclear iraniana de Bushehr 'devem parar'
"Nunca se deve atacar uma instalação nuclear, nem sua vizinhança"
O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), o argentino Rafael Grossi, declarou nesta segunda-feira (6), na rede X, que os ataques de sábado, que ocorreram a 75 metros do perímetro da usina nuclear iraniana de Bushehr, "constituem um perigo real" e "devem parar".
Os ataques perto da usina “poderiam causar um grave acidente radiológico com consequências nocivas para a população e o meio ambiente no Irã e além”, afirmou Grossi, após o bombardeio da usina, localizado no sul do Irã, pelos Estados Unidos e Israel, no sábado.
A AIEA analisou imagens de satélite do local e confirmou o impacto do último ataque, que não danificou a central.
“Nunca se deve atacar uma instalação nuclear, nem sua vizinhança”, afirmou o diretor da agência.
Bushehr, construído com ajuda da Rússia, é o único reator nuclear de energia operacional do Irã, segundo a AIEA.
A imprensa estatal russa informou que 198 trabalhadores foram retirados da usina após o ataque mais recente e que quase 100 funcionários permaneceram no local.