AIEA alerta para queda de energia em usina nuclear enquanto Rússia ataca portos ucranianos
Moscou lançou uma intensa onda de mísseis balísticos e drones nesta madrugada contra Kiev, matando pelo menos 9 pessoas e ferindo 30 civis
A usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, perdeu neste sábado a energia externa pela 23ª vez durante o conflito militar com a Rússia, destacando novamente a frágil situação de segurança nuclear no local, alertou a Agência Internacional de Energia (AIEA).
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Durante a desconexão da última linha de energia restante em Zaporizhzhia, geradores a diesel de emergência forneceram energia de reserva para o resfriamento do reator e outras funções essenciais de segurança. A causa da mais recente perda energética externa - que durou quase duas horas - ainda não é conhecida, ressaltou a AIEA na rede X.
The Zaporizhzhya NPP today lost off-site power for the 23rd time during the military conflict, once again highlighting the fragile nuclear safety situation at the site, DG @rafaelmgrossi says.— IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) August 1, 2026
During the disconnection of the ZNPP’s last remaining power line - Ferosplavna-1 -… pic.twitter.com/2W3Ppjlyhg
Em paralelo, forças russas realizaram ataques a tanques de armazenamento de combustível no porto ucraniano de Odesa e atingiram um rebocador marítimo reutilizado para uso pelo exército da Ucrânia no porto de Mykolaiv, informou a agência de notícias Interfax da Rússia, citando o Ministério da Defesa.
Moscou lançou uma intensa onda de mísseis balísticos e drones nesta madrugada contra Kiev, matando pelo menos 9 pessoas e ferindo 30 civis.