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Energia Atômica

AIEA alerta para queda de energia em usina nuclear enquanto Rússia ataca portos ucranianos

Moscou lançou uma intensa onda de mísseis balísticos e drones nesta madrugada contra Kiev, matando pelo menos 9 pessoas e ferindo 30 civis

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AIEA alerta para queda de energia em usina nuclear enquanto Rússia ataca portos ucranianosAIEA alerta para queda de energia em usina nuclear enquanto Rússia ataca portos ucranianos - Foto: Joe Klamar/AFP

A usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, perdeu neste sábado a energia externa pela 23ª vez durante o conflito militar com a Rússia, destacando novamente a frágil situação de segurança nuclear no local, alertou a Agência Internacional de Energia (AIEA).

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Durante a desconexão da última linha de energia restante em Zaporizhzhia, geradores a diesel de emergência forneceram energia de reserva para o resfriamento do reator e outras funções essenciais de segurança. A causa da mais recente perda energética externa - que durou quase duas horas - ainda não é conhecida, ressaltou a AIEA na rede X.

 

Em paralelo, forças russas realizaram ataques a tanques de armazenamento de combustível no porto ucraniano de Odesa e atingiram um rebocador marítimo reutilizado para uso pelo exército da Ucrânia no porto de Mykolaiv, informou a agência de notícias Interfax da Rússia, citando o Ministério da Defesa.

Moscou lançou uma intensa onda de mísseis balísticos e drones nesta madrugada contra Kiev, matando pelo menos 9 pessoas e ferindo 30 civis.

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