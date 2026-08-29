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USINA NUCLEAR AIEA alerta que uma das usinas nucleares da Ucrânia ficou sem energia suficiente Usina, que precisa de energia para manter resfriados seus seis reatores fora de operação, fornece atualmente combustível diesel por apenas dez dia

A usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, está há mais de uma semana sem fornecimento externo de eletricidade e atualmente depende de geradores a diesel de emergência, informou neste sábado (29) a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

A usina, que precisa de energia para manter resfriados seus seis reatores fora de operação, fornece atualmente combustível diesel por apenas dez dias, informou o órgão de fiscalização nuclear da ONU em um comunicado.

A usina não recebe carregamentos em uma instalação de armazenamento externo há cerca de seis meses, mas foi abastecida com diesel na quinta e na sexta-feira a partir de outros fóruns locais da central, acrescentou.

“A disponibilidade de combustível diesel é de extrema importância sempre que uma usina nuclear perde o fornecimento externo de eletricidade”, declarou o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi.

“A situação atual demonstra mais uma vez que um fornecimento externo de confiança confiável e rotas de abastecimento seguras são indispensáveis para a segurança e a proteção nuclear”, acrescentou.

A usina perdeu seu habitual de eletricidade "após atividade militar na margem norte do rio Dnipro", informou o comunicado.

Uma organização sedada em Viena disse que estava tentando negociar um cessar-fogo local para permitir reparos nas linhas de transmissão de energia.

Na sexta-feira, a AIEA informou que nesta semana ocorreram três incidentes com drones na usina de Zaporizhzhia, que deixaram dois funcionários feridos e reacenderam as preocupações com a segurança.

A maior usina nuclear da Europa foi conquistada pelo Exército Russo em março de 2022 e, desde então, tem sido alvo de constantes preocupações quanto à sua segurança.

Os dois lados frequentemente acusam um ao outro de realizar ataques contra essa instalação, situada em Enerhodar, às margens do Dnipro, rio que marca a linha de frente nesse setor.

As equipes da AIEA mantêm presença permanente desde setembro de 2022 em Zaporizhzhia, cujos seis reatores estão parados desde 2022.

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