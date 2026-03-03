AIEA confirma "danos" na central iraniana de enriquecimento de urânio de Natanz
A usina Natanz também foi alvo de um ataque israelense em junho do ano passado
A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), uma organização da ONU, confirmou nesta terça-feira (3) "danos recentes nos edifícios de entrada da central subterrânea de enriquecimento de combustível de Natanz, no Irã", após os ataques de Israel e dos Estados Unidos.
"Não são esperadas consequências radiológicas e não foi detectado nenhum impacto adicional na área da usina, que já sofreu graves danos durante o conflito de junho do ano passado", quando Israel atacou o Irã, em uma guerra que teve a participação dos Estados Unidos, acrescentou a AIEA.
Leia também
• Ataque contra embaixada dos EUA em Riade e bombardeios no Líbano e Irã no quarto dia de guerra
• Netanyahu afirma que conflito no Irã não será "guerra sem fim"
• Guerra no Irã se espalha e arrasta Oriente Médio para crise
Na segunda-feira, o diretor-geral do AIEA, Rafael Grossi, afirmou que não havia "nenhum indício" de que instalações nucleares iranianas tivessem sido atingidas.
Mas o embaixador iraniano na AIEA, Reza Najafi, mencionou um ataque contra Natanz, sem revelar detalhes, e disse ter informado o diretor da agência.
Natanz é uma usina de enriquecimento de urânio que foi alvo de um ataque israelense em junho do ano passado. Os inspetores da AIEA não têm acesso ao local desde então.