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ENERGIA ATÔMICA

AIEA exige mais informações do Irã sobre suas reservas de urânio

Israel e os Estados Unidos têm atacado as instalações nucleares do Irã

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Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA)Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) - Foto: Joe Klamar/AFP

O Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) aprovou uma resolução em Viena, nesta quarta-feira (10), exigindo que o Irã forneça informações sobre suas reservas de urânio e instalações de produção.

Israel e os Estados Unidos têm atacado as instalações nucleares do Irã, que impede o acesso de inspetores da AIEA, uma agência da ONU.

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A resolução, elaborada por Reino Unido, França, Alemanha e Estados Unidos, considera "essencial e urgente" que o Irã forneça à AIEA, "sem demora", "informações completas sobre os inventários de material nuclear e informações sobre o projeto das instalações".

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