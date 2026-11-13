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Energia Atômica AIEA pede ao Irã que permita o retorno dos inspetores às instalações nucleares Na última guerra, que começou em 28 de fevereiro, as instalações também foram atingidas

A agência de controle nuclear da ONU pediu ao Irã "passos graduais" para permitir o retorno dos inspetores às principais instalações nucleares do país, segundo um relatório ao qual a AFP teve acesso nesta sexta-feira (13).

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) não teve acesso aos locais desde que Israel, com a participação dos Estados Unidos, lançou uma intervenção em junho de 2025, que resultou em um conflito de 12 dias, com bombardeios contra instalações nucleares.

Na última guerra, que começou em 28 de fevereiro, as instalações também foram atingidas.

“O diretor-geral encorajou o Irã a considerar medidas técnicas e graduais que permitam criar as condições permitidas para o retorno dos inspetores da agência ao país”, afirma o relatório.

“Os passos graduais poderiam abrir caminho para a aplicação normal das salvaguardas no Irã e, ao mesmo tempo, contribuir para a criação de um clima de confiança favorável a um acordo mais amplo”, acrescenta.

Antes dos bombardeios de junho de 2025, a AIEA calculava que o Irã possuía aproximadamente 440 quilos de urânio enriquecido a 60%, uma concentração próxima dos 90% necessária para fabricar uma bomba e muito superior ao limite de 3,67% estipulado pelo acordo de 2015 com o Irã, atualmente sem vigência.

Desde junho de 2025, o destino das reservas continua incerto. O Irã nega a intenção de desenvolver uma bomba nuclear.

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