Sáb, 28 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado28/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EUA x IRÃ

AIEA pede "moderação" no Oriente Médio após ataques de EUA e Israel contra Irã

Com sede em Viena, a AIEA é responsável por promover o uso pacífico da energia nuclear

Reportar Erro
O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael GrossiO diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi - Foto: Aron Ranen / AFP

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), uma agência da ONU, pediu neste sábado (28) "moderação", após os ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã e a resposta de Teerã.

"A AIEA acompanha de perto os acontecimentos no Oriente Médio e pede moderação para evitar riscos à segurança nuclear para os habitantes da região”, indicou a agência em um comunicado.

Além disso, a AIEA afirmou que, até o momento, "não há provas" de que os ataques tenham tido um "impacto radiológico" e acrescentou que continuará monitorando a situação.

Leia também

• Ataques contra o Irã dividem Congresso americano

• Israel afirma que bombardeio contra Irã foi o "maior" já realizado por sua força aérea

• Itamaraty desaconselha viagens a 11 países após ataque ao Irã

Por sua vez, a representação permanente do Irã junto a esse organismo informou que solicitou uma "reunião extraordinária e urgente do Conselho de Governadores do AIEA".

Em uma publicação no X, a representação afirmou que "as acusações infundadas, as ameaças odiosas e os atos repreensíveis dos agressores contra o programa nuclear pacífico iraniano deverão ser examinados imediatamente pelo Conselho".

Com sede em Viena, a AIEA é responsável por promover o uso pacífico da energia nuclear.

Estados Unidos e Israel acusam o Irã de querer se dotar da bomba atômica, mas Teerã defende seu direito de desenvolver um programa nuclear com fins civis e rejeita conceder acesso completo às suas instalações nucleares aos inspetores da AIEA.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter