A- A+

EUA x IRÃ AIEA pede "moderação" no Oriente Médio após ataques de EUA e Israel contra Irã Com sede em Viena, a AIEA é responsável por promover o uso pacífico da energia nuclear

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), uma agência da ONU, pediu neste sábado (28) "moderação", após os ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã e a resposta de Teerã.

"A AIEA acompanha de perto os acontecimentos no Oriente Médio e pede moderação para evitar riscos à segurança nuclear para os habitantes da região”, indicou a agência em um comunicado.

Além disso, a AIEA afirmou que, até o momento, "não há provas" de que os ataques tenham tido um "impacto radiológico" e acrescentou que continuará monitorando a situação.

Por sua vez, a representação permanente do Irã junto a esse organismo informou que solicitou uma "reunião extraordinária e urgente do Conselho de Governadores do AIEA".

Em uma publicação no X, a representação afirmou que "as acusações infundadas, as ameaças odiosas e os atos repreensíveis dos agressores contra o programa nuclear pacífico iraniano deverão ser examinados imediatamente pelo Conselho".

Com sede em Viena, a AIEA é responsável por promover o uso pacífico da energia nuclear.

Estados Unidos e Israel acusam o Irã de querer se dotar da bomba atômica, mas Teerã defende seu direito de desenvolver um programa nuclear com fins civis e rejeita conceder acesso completo às suas instalações nucleares aos inspetores da AIEA.

Veja também