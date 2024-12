'Ainda estou vivo', brinca Charles III, que segue em tratamento de câncer

A- A+

O rei Charles III, que segue se tratando de um câncer, brincou, nesta sexta-feira (20), sobre seu estado de saúde e afirmou: "ainda estou vivo".

Em uma visita junto com sua esposa, Camila, a Walthamstow, no nordeste da capital britânica, Charles, de 76 anos, respondeu com bom humor a um representante da religião sikh, que perguntou como o monarca se sentia.

"Ainda estou vivo!", respondeu o monarca.

O rei da Inglaterra segue desde o início de fevereiro um tratamento contra um câncer, cujo tipo a coroa britânica não quis tornar público.

A saúde da família real tem sido um tema de destaque ao longo de 2024, após o anúncio, inicialmente, do câncer do rei Charles e, depois, em março, do tumor da princesa Catherine, esposa do herdeiro da coroa, William.

Kate, que também não revelou a natureza de seu câncer, anunciou em setembro que havia concluído a quimioterapia.

O rei continua seu tratamento, do qual também não foram fornecidos detalhes.

Charles voltou a participar de compromissos oficiais no fim de abril, dois meses e meio após o anúncio de que estava com câncer.

Além disso, o monarca retomou em outubro suas viagens ao exterior, realizando uma viagem de onze dias à Austrália e Samoa, para uma cúpula da Commonwealth, acompanhado de sua esposa, Camila, fazendo uma pausa em seu tratamento.

Após retornar dessa viagem, Camila, de 77 anos, teve uma pneumonia, o que a obrigou a cancelar vários eventos em novembro.

