SAÚDE Air Fryer é a solução para quem cozinha mal? Como fazer pratos práticos e gostosos Especialista explica se é possível preparar refeições realmente saborosas no utensílio que já se tornou essencial nas cozinhas brasileiras

A Air Fryer já se tornou um dos eletrodomésticos essenciais, especialmente para quem valoriza a praticidade na cozinha. Com a promessa de preparar alimentos crocantes de forma mais saudável do que a fritura de imersão, elas ganharam popularidade.



Apesar da textura diferente, ela promete entregar resultados saborosos. No entanto, para muitas pessoas, ainda resta a dúvida se é possível utilizá-la para fazer pratos realmente gostosos, sem perder a praticidade.

O equipamento é basicamente um forno de convecção, que funciona por meio da circulação de ar aquecido. Dessa forma, ele prepara alimentos que ficam mais dourados, assando tudo por igual. Além disso, a praticidade está muito acima dos fornos convencionais. Ao esquentar bem mais rápido e ser de fácil acesso, a preparação das refeições se torna mais simples.

Pontos positivos

Para o chef Rapha Melo, de 29 anos, a Air Fryer é o utensílio ideal para quem cozinha em pequenas proporções e não se dá muito bem com os aparelhos convencionais. Para o especialista, que tem passagem por restaurantes renomados e comanda a cozinha do Bottega Gastrobar, basta conhecer o que funciona melhor no tipo de preparo que o utensílio oferece.

— A air fryer é uma peça muito prática, especialmente para quem mora sozinho ou em casal, e não tem tempo para cozinhar. Tudo depende da forma como você vai usá-la. Como ela é um forno, basta pensar nas refeições a partir disso — explicou o chef.



O que preparar na Air Fryer?

Segundo Rapha, tudo que é preparado com qualidade no forno, também funciona na air fryer. Apesar de não ser possível esperar resultados idênticos à fritura no óleo, ela também é uma alternativa mais saudável para esses alimentos.



— Pães, pão de queijo, proteínas assadas, tudo fica muito bom. É um forno de alta qualidade. Tudo que você faria no forno convencional fica excelente. Um bom exemplo é deixar um frango temperado na geladeira e colocar na air fryer, para um preparo rápido e delicioso — contou.

E na cozinha profissional, ela funciona?

Apesar de funcionar muito bem em casa, a Air Fryer não é uma opção nos restaurantes. A alta demanda nas cozinhas profissionais não permite que um aparelho pequeno tenha espaço na linha de produção. No entanto, ela não está muito distante da qualidade profissional.

— Em restaurantes usamos muito o forno de convecção, que tem o mesmo funcionamento da Air Fryer. Ele é nossa principal escolha porque funciona muito melhor do que as opções convencionais, elétricas ou a gás. O único impeditivo da Air Fryer é o tamanho, em comparação à demanda, mas os que usamos funcionam de forma muito parecida — revelou.

