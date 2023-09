Air Fryer: nutricionista dá 5 dicas de como limpar a fritadeira; confira e use corretamente

A- A+

A fritadeira elétrica, mais conhecida como air fryer, precisa ser limpada regularmente para que se evite o acúmulo de sujeiras e microrganismos. No entanto, é necessário um cuidado no manuseio do equipamento, e também que ele esteja desconectado da tomada, para a limpeza ser realizada sem maiores problemas.

Para quem nunca limpou o eletrodoméstico, algumas dicas podem ajudar no momento da higienização. Não é recomendado que o aparelho seja submerso em água completamente, pois por ser elétrico, pode ser danificado. Já a parte acoplada, chamada de "cestinha", é o foco da limpeza.

É importante sempre seguir as recomendações do fabricante quando se pensa em limpar uma air fryer. Mas, no geral, as partes anexas podem ser soltas do corpo principal do aparelho, pois precisam ser limpas separadamente.

O que usar para limpar?

De acordo com Alexandre Danton, mestre em Nutrição e Saúde pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) e doutorando em Farmacologia na Universidade Federal do Ceará (UFC), a cesta da air fryer deve ser limpa com uma substância detergente, como o sabão neutro comum, água, esponja macia e um pano.

— Nesse caso pode ser utilizado o detergente de cozinha tradicional, para garantir a retirada de gorduras e impurezas, restos de alimentos que estão ali no equipamento. Você pode limpar a cesta com água corrente e ir esfregando com a esponja ensaboada. Já o pano levemente molhado serve para o restante da máquina — explica.

Esfregar lentamente a esponja

Durante o processo, a esponja, ainda que seja de toque suave, precisa ser esfregada com delicadeza. Assim, são evitados arranhões no local, o que mantém a air fryer conservada com aparência nova por mais tempo.

Pano no restante do aparelho

Como mencionado, a parte externa do aparelho deve ser limpa com um pano levemente úmido, visando restaurar seu brilho. No entanto, não se deve submergir a máquina inteira em água ou deixar os fios serem molhados.

Quando limpar?

Segundo o especialista, o eletrodoméstico precisa ser bem higienizado todas as vezes que for utilizado. Principalmente pelos riscos de contaminação pelo contato da superfície da máquina com as comidas. Ele aponta que na preparação de carnes a possibilidade de infecção se torna ainda maior, portanto, a limpeza precisa vir sempre seguida do uso.

Algumas cestas de silicone não são recomendadas

Para manter a limpeza, geralmente se recorre a colocar a comida nas cestas de silicone, que são uma forma de manter os alimentos sem contato com o a cesta do aparelho. Mas, segundo o especialista, a depender da fabricação, esse tipo de material pode liberar substâncias tóxicas na comida.

— O ideal é não utilizar nada plástico para entrar em contato com o alimento. No geral, é melhor preparar na cesta presente na air fryer. Porque se a cesta de silicone comprada tiver o composto Bisfenol A (BPA) [químico que serve de matéria-prima para a produção de diversos tipos de plásticos], estará colocando a pessoa em contato com uma substância altamente cancerígena — ressalta.

Além disso, Alexandre pontua que é importante que as comidas preparadas na fritadeira sejam retiradas dela com utensílios emborrachados, não garfos ou colheres de metal, pois estes tendem a descascar a superfície da cesta.

