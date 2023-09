A- A+

SAÚDE Air fryer ou micro-ondas? Saiba quais alimentos que devem ser preparados na fritadeira ou no forno Enquanto o primeiro funciona bem para pratos que seriam fritos com óleo, o segundo é melhor para cozimentos

A air fryer pode ser uma ferramenta que facilita a preparação de pratos, facilitando muito a rotina de brasileiros. Mas, antes dela, a maioria dos problemas culinários eram resolvidos com o "bom e velho" micro-ondas. Por conta de suas funcionalidades diferentes, alguns alimentos vão melhor em um ou em outro.

A nutricionista Priscilla Primi, colunista do Globo e mestre pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP), explica que as propostas dos aparelhos está ligada às suas funções. O micro-ondas está para os cozidos, assim como a air fryer está para os assados.

Então, quais comidas vão melhor no microondas?

O micro-ondas funciona transformando a energia elétrica em ondas eletromagnéticas, esquentando os alimentos de dentro para fora. Desta forma, é indicado que ele seja utilizado para alimentos serem cozidos ou requentados, como sopas, caldos, comidas congeladas no geral e alguns tipos de carne com cozimento mais rápido, conforme aponta a especialista.

E para a air fryer?

O aparelho, que é um tipo de fritadeira elétrica, funciona através do ar. Dentro da fritadeira, através de um mecanismo inteiro, ele gira em alta velocidade de maneira circular. Ao agitar as partículas presentes, ele eleva a temperatura e produz ar quente.

— A air fryer tem como propósito a substituição da fritura. Então, quando você quer assar alimentos ou dar aspecto mais crocante, como por exemplo a batata frita. Ela funciona muito bem quando você quer dourar os alimentos, de criar uma casquinha utilizando menos gordura. A função primária do micro-ondas é de aquecer ou cozinhar os alimentos — explica Primi.

O eletrodoméstico é indicada principalmente para legumes assados e diversos tipos de carnes. Para lanches saudáveis, a nutricionista recomenda chips feitas de jiló, berinjela, quiabo, abobrinha, cenoura, abóbora ou batata doce.



— Para as carnes de origem animal, carne vermelha, frango, peixe é indicado utilizar a air fryer porque podemos controlar a temperatura que está sendo colocada ali. Isso garante que você não vai comer uma carne crua, por exemplo — ressalta o nutricionista Alexandre Danton, mestre em Nutrição e Saúde pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) e professor no Centro Universitário Christus, em Fortaleza (CE).

Confira a lista do que não colocar dentro do aparelho:

Pipoca;

Molhos;

Macarrão;

Pão seco para fazer torrada;

Arroz;

Verduras secas;

Queijo;

Um frango inteiro.

Veja também

INTERNACIONAL Erdogan chega à Rússia para encontro com Putin