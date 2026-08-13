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AVIAÇÃO Air India impõe testes antidrogas obrigatórios a pilotos após incidente As normas atuais obrigam as companhias aéreas a submeter anualmente pelo menos 10% de suas tripulações, escolhidas aleatoriamente, a testes para detectar substâncias psicoativas

Os pilotos da Air India passarão por testes antidrogas obrigatórios a partir desta quinta-feira, segundo uma nota interna consultada pela AFP, após um comandante envolvido em um grave incidente durante um voo ter supostamente testado positivo para cannabis.

As normas atuais obrigam as companhias aéreas a submeter anualmente pelo menos 10% de suas tripulações, escolhidas aleatoriamente, a testes para detectar substâncias psicoativas.

"Decidimos submeter todos os pilotos do grupo a um exame completo destinado a detectar qualquer substância ou medicamento não autorizado pelas normas vigentes", afirma a nota.

"Esses testes são obrigatórios e começarão a partir de hoje", acrescenta.

Em 4 de agosto, 24 passageiros ficaram feridos quando um Airbus A320 perdeu cerca de 300 pés (91 metros) de altitude pouco depois de decolar de Phuket, na Tailândia, com destino a Nova Délhi.

Segundo a imprensa local, o comandante teria fumado cannabis e testado positivo em um segundo exame.

A Air India afirmou, por sua vez, que não foi informada dos resultados.

As autoridades indianas não comentaram essas informações, mas disseram estar examinando detalhadamente os elementos reunidos sobre o voo.

A Airbus e o Escritório de Investigações e Análises para a Segurança da Aviação Civil da França (BEA) participam da investigação do incidente, classificado como "grave".

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